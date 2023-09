En SEMANA, María Teresa Campos no dejó testamento: así queda su herencia

Dos semanas después de que María Teresa Campos descubrimos en la revista SEMANA que la presentadora de televisión no quiso hacer testamento. Lejos de dejar todo atado, la periodista se negó hasta el final de sus días a firmar este documento ante notario. Según ha podido saber este medio por fuentes de toda solvencia, tenía sus motivos, aunque estos no convencieran a todo el mundo. Una decisión que no debería de afectar a su voluntad, ya que quería dejar sus bienes y enseres a sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, sus herederas legítimas. A partir de este miércoles te contamos qué compone su "mermada herencia", un patrimonio escaso teniendo en cuenta todos los proyectos en los que la comunicadora participó a lo largo de su vida.

María Teresa Campos: todos los detalles de su herencia

Con una dilata carrera en platós de televisión, María Teresa Campos llegó a embolsarse altísimas cantidades de dinero por su trabajo. De hecho, tanto en Telecinco como en Antena 3 ganó tres millones de euros por temporada. Estos datos hacen buena cuenta de las propiedades que la de Tetuán hubiera podido tener a su nombre. Sin embargo, no ha sido así. La malagueña de corazón vivió en su última etapa vital de alquiler en un lujoso piso situado a las afueras de Madrid, muy cerca de su hija Terelu, una vivienda que ahora se ha quedado deshabitada y cuyos recuerdos sus hijas empaquetarán próximamente.

María Teresa Campos, quien llegó a tener una mansión de 2000 metros cuadrados y un jardín de más de 6.000, se fue deshaciendo de propiedades con el paso del tiempo. Recordemos la casa de Molino de La Hoz, situada en Las Rozas (Madrid), un espectacular enclave que acabó en manos de una empresa española de zapatos. Precisamente esta último era una de sus pasiones, afición compartida con pesos pesados de la comunicación como Ana Rosa Quintana y, que además, le ha supuesto importantes desembolsos. No obstante, no era extraño ya que María Teresa tenía dinero suficiente para llevar un alto nivel de vida tras triunfar en programas de televisión como 'Día a día', espacio que cautivó a millones de espectadores. Y es que María Teresa era única.

Pero lejos de dejar una fortuna de vértigo, María Teresa Campos tan solo ha dejado una propiedad. Justo de esta te hablamos en el último número de SEMANA, desgranándote entre otros detalles, su precio de venta, los metros que tiene y el punto del mapa en el que se ubica. Además, puntualizamos una a una todas sus adquisiciones, así como también cómo poco a poco se fue despidiendo de ellas, sacando unas veces beneficio y otras todo lo contrario. La también locutora de radio afrontó durante una época de su vida problemas económicos que para muchos quedaron en el olvido, pero no para ella ni para sus hijas. Ahora algunos de ellos vuelven al presenten y explican los vaivenes de su economía.

