María Teresa Campos, de nuevo entre médicos

María Teresa Campos ha tenido que volver al médico

La presentadora de televisión ha reaparecido después de que la viéramos en el plató del programa de Toñi Moreno, ‘Aquellos Maravillosos Años’, donde estuvo el pasado 11 de septiembre. En esta ocasión, su reaparición ha sido por otro motivo. Y es que ha vuelto a acudir al médico.

Su presencia no ha pasado desapercibida, no solo porque no ha dudado en hablar con los medios de comunicación que se encontraban a la salida de la clínica La Luz en Madrid, sino por la ropa que ha elegido para acudir al fisioterapeuta. María Teresa Campos ha lucido unos cómodos pantalones rosas, una rebeca blanca con los ribetes en negros y unos zapatos con poco tacón con estampado multicolor.