María Teresa Campos ha acudido a la clínica de La Luz de Madrid para una revisión médica en plena polémica con Bigote Arrocet

María Teresa Campos ha reaparecido este martes después de que su nombre se convirtiera en un tema candente debido a la participación de Bigote Arrocet en ‘Secret Story’. El humorista chileno, tras varios años de silencio sobre su ruptura con la veterana presentadora, ha querido dar su versión de los hechos haciendo referencia a su separación. Esto ha puesto a la Campos en el ojo del huracán y ha despertado heridas abiertas. Ahora, reaparece para acudir al médico en la clínica de La Luz, en Madrid. Esta mañana, la periodista llegaba acompañada de su chófer, Gustavo. Él le ayudaba a entrar al centro médico donde iba a someterse a una revisión médica. A la entrada, María Teresa ha asegurado encontrarse bien, sin querer revelar más detalles. Poco tiempo después, ha salido, también acompañada por Gustavo.

María Teresa Campos, tajante sobre Bigote Arrocet: esto es lo que cuenta

Tal y como se puede ver en el vídeo que os compartimos a continuación, María Teresa Campos acude a una revisión médica en un centro médico en la capital. A su salida, y tras las diferentes pruebas, la presentadora responde a las preguntas de la prensa respecto a Bigote Arrocet y a todo lo que él ha dicho en la casa de los secretos. Ya harta y de manera tajante, ha dicho lo que piensa sobre este tema. Puedes escuchar la respuesta en el siguiente vídeo. No te lo pierdas ¡y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Molesta por la situación, María Teresa Campos ha dicho lo siguiente: «No voy a contestar nada sobre un tema del que ya he dicho lo que tenía que decir y no me compete». A pesar de que en su momento sí habló de lo duro que había sido para ella esta separación, ahora prefiere mantenerse al margen de todo lo que se está contando de nuevo.