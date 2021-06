La ‘influencer’ ha recibido este lunes la vacuna contra el coronavirus y no ha parado de recibir críticas, ya que por edad todavía no le corresponde. María Pombo explica el motivo que le ha llevado a recibir ya la primera dosis.

Para María Pombo este 28 de junio ha sido un gran día. La ‘influencer’, que tiene 26 años, ha compartido con sus más de dos millones de seguidores que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La joven ha acudido este lunes junto a su padre, al que cariñosamente llaman Papín, al punto de vacunación que le corresponde. Su cara antes de entrar lo decía todo: estaba muy nerviosa.

Después de una breve espera, María Pombo ha entrado junto a su padre, que grababa el momento tan especial. «Yo no voy a mirar la aguja», avisaba la joven a la enfermera. Mientras le suministraba la primera dosis, la ‘influencer’ ha puesto unas caras raras, porque tal y como ella misma confesaba, le había dolido un poco.

María por edad no le hubiera tocado todavía vacunarse, ya que su rango continúa esperando el aviso de su centro de salud para vacunarse. Como no podía ser de otra manera, las críticas por parte de los seguidores más críticos no se han hecho esperar. Esto ha obligado a la joven a dar explicaciones.

María Pombo ha ido a vacunarse con su padre, su mejor apoyo

«Aclaraciones, sobre todo para la gente que escribe con respeto. Yo también aluciné cuando me llegó el mensaje de la Comunidad de Madrid. Me llegó el 9 de junio. Me vacunan por esclerosis múltiple. Escribí a mi neuróloga y me dijo que efectivamente en la Comunidad de Madrid están priorizando a gente con este tipo de enfermedades para la vacunación. Os aseguro que me hubiera encantado esta en el grupo de rango de mi edad, sin ningún tipo de prioridad», ha empezado explicando para aclarar malentendidos.

Otros se han aventurado a decir que la han vacunado por ser quien es: «Para la gente que dice que me vacuno porque me llamo Pombo… Tengo dos millones de seguidores. No sé si os creéis que soy estúpida después de siete años en las redes sociales pensáis que no sé qué hay que poner y qué no. Si esto hubiese sido por enchufe o por tramposa, que jamás lo haría, ¿crees que lo pondría en Instagram? No tiene mucho sentido…», ha terminado diciendo.

De esta forma, María Pombo ha querido aclarar el motivo principal por el que se ha vacunado. Lo ha hecho antes de que las críticas vayan a más y la gente se piense que se ha vacunado por ser quien es. Y nada que ver con la realidad. Hace ya unos meses que le diagnosticaron esclerosis múltiple y ahora esta enfermedad es la que le permite recibir la dosis antes de que lo hagan las personas de su rango de edad.