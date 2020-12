La ‘influencer’ acudía rodeada de su marido, Pablo Castellano, sus padres y sus hermanas a la incineración de su abuelo, fallecido hace unos días.

María Pombo ha recibido la peor de las noticias justo cuando le quedan apenas unas semanas para dar la bienvenida a su primer hijo, Martín, fruto de su relación con el empresario Pablo Castellano. La ‘influencer’ se enteraba hace unos días de la trágica muerte de su abuelo materno, al que estaba muy unida. Ella misma le dedicaba unas bonitas palabras a través de sus redes sociales, donde no ha parado de recibir mensajes de apoyo y cariño.

«Lucerito lucerito, tan blanco como la nieve vete con tu pastorcillo no venga el lobo y te lleve. Luna de plata bonita, luna de dulce brillar, dame tu luz tan bonita que he perdido a mi ovejita y la tengo que encontrar. Me hubiera encantado que se la recitaras a tu bisnieto como lo hacías con nosotras… Lo haremos nosotros en tu nombre ❤️✨», escribía María hace unas horas con varias fotos de ella junto a su abuelo.

Este pasado miércoles tenía lugar la incineración de su abuelo en Madrid. María Pombo acudía hasta allí junto a su marido y sus padres. La ‘influencer’ que ya está en un avanzado estado de gestación, lució barriguita de embarazada. De hecho, su marido estuvo en todo momento muy pendiente de ella, tal y como demuestran las fotos.

María ha recibido un duro golpe a pocas semanas de ser madre

Su hermana Marta Pombo explicaba hace apenas unas horas qué había ocurrido. «Tristemente, luego pasó lo de nuestro abuelo, que nadie te prepara para decir ‘adiós’ a ningún ser querido. Es verdad que hace como dos semanas ingresaron a mis dos abuelos maternos por coronavirus, los dos luego con neumonía. A mi abuelo, con las enfermedades que ya traía de serie, pues se le complicó un poco. Pero bueno, ahora está cuidándonos desde arriba y a mi abuela. Lo que más nos preocupa ahora es que ella salga cuanto antes, es una mujer de hierro y poder estar con ella estos días y muchos años más», explicaba emocionada por los días tan duros que ha pasado su familia.

Acudió acompañada de su familia a la incineración de su abuelo

María, que está muy triste por la pérdida de su abuelo, no dudó en compartir algunas imágenes del padre de su madre. Lo hacía a través de Stories, donde dejaba ver lo orgulloso que estaba cuando en un escaparate de una joyería con la que la ‘influencer’ tiene varias colecciones de joyas había una foto muy grande de ella. Además, hizo público un vídeo de su abuelo junto a su madre que demostraba la increíble relación que había entre ellos.

Será en tan solo unas semanas cuando llegue al mundo Martín, el primer hijo en común de esta pareja tan exitosa. No obstante, la muerte de su abuelo ha provocado que no pueda conocer a su bisnieto, siendo este uno de los peores momentos de su vida. Y es que, a pesar de que son muchos los planos que sí que sonríen a la empresaria, este no ha sido su mejor año en lo que a salud se refiere. Fue hace tan solo unos meses cuando ella misma explicó a sus seguidores que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, la misma enfermedad que padece su madre.