Desde que María Pedraza y Álex González comenzaran su relación han vivido una historia de ensueño, aunque ahora ha tocado cambiar de escenario. La pareja que comenzó su romance a principios de 2021, se ha trasladado a más de 8600 kilómetros, en concreto, a Maldivas. Han escogido estas islas, situadas en el océano Índico y que, a su vez, son catalogadas por la mayoría de visitantes como un auténtico paraíso. De hecho, ahora acoge a estos grandes actores, quienes están alojados en un lujoso hotel desde el que se han fotografiado. Aunque estas instantáneas no son las más llamativas, sino los posados en bañador e incluso en topless, imágenes compartidas por los protagonistas en sus redes sociales y que ahora copan titulares.

Tanto María Pedraza como Álex González tienen un físico espectacular y así se demuestra en el reportaje que está incendiando el universo 2.0. Ella ataviada de un bikini rojo, sin una gota de make up y despeinada o él luciendo torso o un look tropical, son solo algunos de los detalles de estas fotos que te mostramos a continuación. Si bien solo han posado por separado, lo que está claro es quien está al otro lado del objetivo y es que el fotógrafo de estas imágenes no es otro que su pareja. Con paisajes de ensueño y playas incapaces de olvidar debido a su agua cristalina, esta pareja de actores ha dejado a sus millones de seguidores. María a sus más de 12 millones de followers y Álex a su millón y medio, a quienes dan pistas de las vacaciones que están disfrutando juntos.

Baqueira, Arabia Saudí o París son los otros destinos escogidos por ambos en este último año. Su relación ha sido intensa y parecen entenderse a la perfección, pues comparten profesión, lo que hace mucho más llevadero su día a día. Prueba de lo bien que marcha su relación es que se hayan ido a vivir juntos a una espectacular casa en la capital de la que han trascendido algunos detalles como, por ejemplo, los metros que posee o el dinero que cuesta en el mercado inmobiliario. Según reveló ABC, el nidito de amor está ubicado en una zona muy exclusiva y pertenece a una urbanización en la que puedes estar tranquilos en cuanto a seguridad, ya que posee vigilancia las 24 horas del día. Tiene dos plantas, un espectacular jardín y piscina privada solo para ellos, lo que hace pensar que en tan solo unos meses tendremos fotos posando en este envidiable rincón.