Mujer polifacética donde las haya, María Patiño ha sacado a relucir su faceta más flamenca. La periodista disfrutó de una agradable velada en la que bailó por bulerías y lo hizo junto a una buena amiga de José Ortega Cano, la cantaora Isabel Luna. ¡Dale al play y no te pierdas el vídeo en el que la presentadora derrocha arte por los cuatro costados!

La última etapa en la vida de José Ortega Cano ha estado marcada por su divorcio de Ana María Aldón. El torero se ha dejado ver en distintas ocasiones acompañado de Isabel Luna. Él mismo aclaraba recientemente la relación que le une a la cantante: el diestro es compadre de su hijo y se conocen desde hace 30 años. Lo que desconocíamos por completo es que María Patiño conociese personalmente a Isabel Luna. Ambas se dejaron ver disfrutando de una jornada festiva en la que el flamenco fue protagonista. La presentadora nació en Galicia, pero residió buena parte de su infancia y adolescencia en Sevilla donde destinaron a su padre quien era militar. Seguro que fue en la capital hispalense donde aprendió a moverse con tanta soltura entre cantes flamencos.

El cara a cara entre Isabel Luna, amiga de Ortega Cano, y Ana María Aldón

El nombre de Isabel Luna ha estado ligado muy estrechamente al de José Ortega Cano en los últimos meses. La cantante ha dejado claro que lo único que le une al torero es una buena amistad. Además, recientemente protagonizó un cara a cara con Ana María Aldón en el plató del programa ‘Fiesta’. Un encuentro en el que la diseñadora le espetó lo siguiente a la artista: «Me vas a perdonar pero amiga de muchos años no eres porque a mí mi marido en diez años no me ha hablado ni una vez de ti. Por lo que tengo entendido ahora os veis mucho y os mensajeáis por lo que me consta».

La cantante explicó que es cierto que ahora ve más al torero. «Es algo circunstancial, nos vemos más igual que tú ahora te verás más con tus amigos». La andaluza también se pronunció ante la posibilidad de que Ortega Cano encuentre una nueva ilusión en el plano sentimental. «A mí me gusta que él salga y entre. Si lo hace contigo mejor, estoy preparadísima para que mi marido rehaga su vida», añadía.