María Patiño ha querido tener una bonitas palabras hacia su amiga, Mila Ximénez, que acaba de salir del hospital tras un bache en su lucha contra el cáncer

Mila Ximénez ya se encuentra en casa recuperándose de su último paso por el hospital. Un ingreso en plena batalla contra el cáncer de pulmón que se le diagnosticó hace más de un año contra el que lucha con altibajos, pero siempre arropada por sus seres queridos, entre familiares, compañeros y amigos. Tal y como ha publicado la revista SEMANA en exclusiva en el número que aún puedes encontrar en tu kiosco más cercano, su familia se ha volcado con ella en el hospital, mientras que sus amigos se han tenido que conformar con insuflarle ánimos desde la distancia, tanto de manera privada como pública, en sus redes sociales. Tan solo una excepción, la de María Patiño, que ha estado al pie del cañón con su amiga, visitándola incluso en la Clínica de La Luz en la que era atendida durante una semana y en la que se personó para conocer el estado de su íntima en primera persona.

Un día después, María Patiño ha roto su silencio sobre cómo ha visto a Mila Ximénez en el hospital, ahora que ya está tranquila al ver que su amiga ya se encuentra en casa continuando con su particular lucha. Lo primero que ha querido dejar muy claro a la audiencia María Patiño al tratar el tema en ‘Socialité’ este Viernes Santo es que añora mucho los momentos vividos con su amiga, tanto en platós como en sus tiempos de ocio, que son mucho, marcados por cañas después del programa, confidencias íntimas e incluso viajes alrededor del mundo. “La echo tanto de menos, no tengo con quién discutir y ella no tiene a quién chinchar, de momento, porque tenemos una relación así”, aseguraba la presentadora con la emoción a flor de piel, tan solo dominada por la certeza de que su amiga “está bien”, como así ha querido dejar claro también Terelu Campos en la mañana de este viernes al ser preguntada sobre la periodista.

La ferviente forma de María Patiño y Mila Ximénez de defender sus informaciones y dispares puntos de parecer a la hora de tratar temas de actualidad les ha hecho enfrentarse en infinidad de ocasiones. Momentos de tensión vividos en directo que, entre ellas, se quedan en anécdotas y rifirrafes que no traspasan los límites y es que el cariño entre ambas es más fuerte que cualquier disputa pasajera. Es más, ambas disfrutan de esos desencuentros, pues además de entretener a la audiencia, les hace conocerse más y valorar los principios que cada una defiende que, al parecer, no son tan distintos como piensan en plena disputa.

María Patiño ha querido proteger la intimidad de su amiga en tan delicados momentos, por lo que no ha querido dar más detalles de los necesarios sobre cómo ha visto a su amiga en el hospital o sobre cómo está sobrellevando su enfermedad. “Es muy importante que ella reciba, lo que ella sabe, el cariño que la tenemos. Y no hay un solo día que su familia y sus amigos la suelten de la mano, como ha recalcado Kiko Hernández”, sentenciaba la presentadora, dispuesta a demostrarle a Mila Ximénez lo mucho que la quiere y echa de menos en su día a día.