María Patiño se ha convertido en una de las colaboradoras más aclamadas de ‘Sálvame‘ y el ‘Deluxe’. Ha logrado hacerse un hueco en la pequeña pantalla e incluso tener su propio programa, ‘Socialité’. Sin lugar a dudas, la periodista tiene una larga trayectoria profesional durante más de 20 años en la profesión, siendo los 10 últimos en Telecinco. Patiño llegó al grupo de comunicación de la mano de Ana Rosa Quintana, en el año 2012. Sin embargo, 2 años después le llegaría la oportunidad de comenzar su aventura en ‘Sálvame’ y tuvo que enfrentarse a decidir qué camino tomar. Este viernes, se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida y se ha roto al recordar a su amiga, Mila Ximénez.

María Patiño ha recordado a su amiga, que falleció el 23 de junio de 2021 por culpa de un cáncer de pulmón. «Hace poco le decía a Rocío, una amiga que teníamos en común, que hubo una cosa que a lo mejor es una tontería para la gente pero a mí un día Mila me dijo «María eres buena». A mí me cuesta mucho quererme y pensar que alguien pensase que fuera buena significó mucho para mí«, comienza diciendo. Además se sincera sobre la enfermedad de la colaboradora: «Yo fui muy cobarde en la enfermedad de Mila. Me costó mucho aceptarla», desvela.

María Patiño confiesa que Mila la protegió antes de su muerte

«Yo vi el deterioro de mi padre y no quería ver el de ella. Ella me protegía de una manera tan generosa. ¡Cómo me quiso! Ostras. Me acuerdo de cuando me llamó para comunicarnos su enfermedad, que primero nos llamó y después hizo una comida para todos. Yo le mentí. Yo le dije que no podía ir. No me veía capaz. Ella sabía que le estaba mintiendo«, dice. En su charla con Terelu Campos, la hija de María Teresa Campos ha querido saber qué ha aprendido Patiño de Mila: «He aprendido la capacidad que ha tenido para dejar atrás, de no tener la necesidad de vengarte de nada. Apartar el rencor», responde.

La colaboradora de televisión confiesa que todavía la echa de menos los domingos, que era el día que quedaban. «Yo todavía la sigo echando de menos», dice. Y habla del primer día que quedaron las dos solas: «Recuerdo la primera vez que quedamos solas. Las dos éramos muy tímidas y no sabía ni de qué íbamos a hablar», reflexiona. María Patiño también ha hablado de la última conversación que tuvo con ella a través de su hija: «Me dijo «nos vemos en La Muralla». Yo creo que me volvió a proteger con esa llamada porque yo no estaba preparada para despedirme de ella personalmente como sí hicieron otras personas», confiesa.