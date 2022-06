Juntas han formado una familia y la cantante no puede estar más orgullosa de esto. «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia?», empezaba diciendo en su discurso. A continuación, presentaba a su pareja: «Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca«.