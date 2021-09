La tonadillera se ha sincerado frente a Toñi Moreno y ha confesado cómo se siente tras pasar por el año más difícil de su vida: «Alguien me tiene de la manita cogida».

María del Monte está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida después de tener que enfrentarse a la pérdida de las personas más importantes de su vida. Con pocos meses de diferencia, la tonadillera decía adiós a sus dos hermanos a causa del coronavirus y más recientemente a su madre, Bibiana. Unas semanas después de darle el último adiós al pilar de su vida, la cantante se ha sincerado frente a Toñi Moreno en ‘Viva el verano’ y ha explicado cómo está afrontado este duro momento.

María del Monte ha reconocido que va por fases y hay días que está mejor y otros peor. Emocionada al ver imágenes de su madre, la tonadillera admite que se exige a sí misma no derrumbarse «por lo que tengo por ahí arriba». Sobre el fallecimiento de su madre, María del Monte se ha abierto en canal y ha confesado que en sus últimas horas no dudó en cantarle todos los días ‘La zarzamora’ mientras Bibiana movía sus manos, algo que va a permanecer en su retina siempre. «Tengo que reconocer que he tenido el privilegio de tenerla 96 años. Tengo muchísima pena y al mismo tiempo mucha tranquilidad porque mi madre ha vivido su vida. Tengo la pena más grande del mundo«, comenta.

La tonadillera explica que tanto ella como sus hermanos y sobrinos pudieron despedirse de la matriarca del clan. Una partida muy digna de la que jamás podrá olvidarse: «Sus últimas palabras fueron dos: ‘No preocuparse’. Sé que está a mi lado, que está conmigo, tanto ella como ellos, sé que de la mano no me va a soltar nunca».

Visiblemente emocionada, María del Monte ha desvelado que sigue sin permitirse llorar y venirse abajo a pesar de que su madre ya no está con ella. Para seguir adelante, la tonadillera tiene claro que las fuerzas que tiene se la mandan desde el cielo. Ha sido un año muy difícil para la cantante, quien aparcó su vida para blindar por completo su casa para proteger a su progenitora de la situación de emergencia sanitaria.

El cariño de Kiko Rivera y Chabelita Pantoja

En medio de su entrevista en ‘Vive el verano’, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja han querido estar presentes para mandarle un cariñoso mensaje a María del Monte. La cantante se emocionaba al escuchar a los hermanos llamarla «Nana» y reconocía que nadie iba a prohibirle quererlos. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ aseguraba que quería reunirse con ella pronto para compartir risas y confidencias, además de presentarle a su hijo Alberto, con quien seguro compartirá muy buenos momentos. Sin querer entrar en más detalles sobre su vida ni querer hablar largo y tendido sobre Isabel Pantoja, María del Monte admitía que por muchos años que haya pasado separada de los hijos de la cantante los siente más cerca que nunca.

De la misma forma, siguiendo su hermetismo a la hora de hablar de su vida privada, no ha dejado entrever que Isabel Pantoja no le ha dado el pésame tras la muerte de sus familiares, aunque ha roto una lanza a su favor: «El pésame me lo han dado todas las personas que me lo han tenido que dar y los que no me lo han dado sé que lo han sentido«. María del Monte quiere volver a recuperar la alegría y está dispuesta a seguir bailando y disfrutando de la vida.