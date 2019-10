2 A Kiko Hernández le bailan los números

Ahora bien, Kiko Hernández no se dio por vencido y trató de valorar el resultado judicial como bueno para él, pese a haber perdido, reclamándole las costas de la primera instancia, aunque no le corresponda a ella pagarlas: “Ha salido en todas partes que me ha ganado un juicio, ¿Qué juicio me ha ganado? También te advierto, aunque yo lo dejaría ahí, que otras instancias me dicen que vamos a llegar hasta el final, aquí en Madrid. De momento, vete pagándome los 3.000 euros que me debes”, aseguraba.