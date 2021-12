Nadie esperaba que María José Campanario y Jesulín de Ubrique iban a despedirse del 2021 de este modo, sin embargo, así ha sido. El matrimonio espera su tercer hijo para dentro de seis meses y es que, según ellos mismos han confirmado a la revista Hola, la odontóloga ya está embarazada de tres meses. «Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14”, dice el torero. Se encuentran muy ilusionados, todas las ecografías están saliendo bien y aseguran que para tanto ellos como para sus hijos ha sido un shock.

Ella con 42 años y él con 47, inician una nueva etapa en su vida. Lo hacen visiblemente preocupados por la enfermedad que padece María José, ya que todavía desconocen cómo puede afectar su fibromialgia a su embarazo. Pese a ello, se muestran muy optimistas, pues de momento tan solo está cansada, un buen síntoma dado lo difícil que ha sido para ella este dolor crónico hasta ahora. Tras dos décadas de su enlace en la iglesia San Francisco de Paula (Sevilla), María José Campanario y Jesulín de Ubrique están de enhorabuena.

Eso sí, este embarazo no llega en un momento de tranquilidad absoluta para ellos. Ambos están preocupados por su hija Julia, quien se encuentra inmersa en un proceso legal contra su ex, Brayan Mejía, quien tiene una orden de alejamiento hacia ella. Una complicada situación por la que María José Campanario se ha visto obligada a viajar a Madrid en varias ocasiones con el fin de permanecer junto a ella. De hecho, la esposa de Jesulín ha llegado a afincarse en Madrid durante algunas semanas, visita que quizás también haya aprovechado para realizar visitas médicas.

María José y Jesulín esperan su tercer hijo en común 20 años después de su boda, todo un bombazo para su entorno más cercano. Ya comienza a tener una incipiente barriguita, aunque todavía no saben el sexo del bebé. Pero ¿cómo se tomaron la noticia cuando descubrieron su embarazo? «Llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores, pero claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo», ha explicado Campanario.

Si bien siempre han querido ampliar la familia, nunca han encontrado el momento. Este embarazo llega por sorpresa y lo hace llenando sus vidas de ilusión en una etapa convulsa como es la pandemia. Una de las que más que se emocionó, sin ningún género de dudas, fue Julia Janeiro. La joven no dejó de llorar cuando escuchó a sus padres, ya que ni ella ni su hermano podían sospechar que lo que les esperaba el 2022.