María José Campanario atravesaba un tiempo tranquilo en lo que respecta a la enfermedad que padece. En los últimos meses, la fibromialgia le había permitido trabajar como odontóloga en Lloret de Mar, pero ha sufrido una nueva recaída. Tal y como ha confirmado el programa ‘Socialité’ ha sido hospitalizada en la clínica La Luz de Cádiz.

María José Campanario recibe el alta hospitalaria y ya está en casa

Un nuevo ingreso que ha tenido lugar este sábado, 2 de noviembre, por la mañana después de su paso por urgencias. Por el momento, la única información que ha trascendido es que su evolución es favorable y que, como en otras ocasiones, tendrá que permanecer bajo observación unos días.

La última vez que la mujer de Jesulín de Ubrique fue ingresada en el hospital fue el pasado mes de julio. Una hospitalización que coincidió con un compromiso profesional de su marido que se encontraba toreando en las fiestas de la localidad navarra de Tudela.

Se trata de la tercera recaída en lo que va de año. En marzo, la odontóloga ingresó en el mismo hospital tras un nuevo revés, al sufrir graves dolores que provocaran que fuera trasladada en sillas de ruedas.

Jesulín de Ubrique, en el ruedo mientras María José está en el hospital

María José Campanario lleva más de una década enfrentándose a la fibromialgia. Una vida en la que tiene que lidiar con este trastorno crónico que se caracteriza por el fuerte dolor muscular. «Los enfermos de fibromialgia no estáis locos. El dolor que se padece es real, aunque no se vea. Desgraciadamente no hay una radiografía o prueba diagnóstica todavía que pueda descartar quién la padece y quién no», aseguraba el año pasado durante un evento benéfico.

El infierno de María José Campanario: 12 años con fibromialgia