Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, hay novedades con el juicio de María Jesús Ruiz y su exrepresentante artístico.

Hace tan solo unas horas adelantábamos en exclusiva lo que este jueves ha terminado sucediendo. El juicio de María Jesús Ruiz y su exrepresentante no requería de su presencia, por lo que la modelo no debía abandonar el reality en el que está participando. Según pudo saber SEMANA, la jiensense no iba a abandonar ‘La casa fuerte’ para asistir a este proceso judicial ni siquiera durante unas horas. La que fuera Miss España continúa su concurso con normalidad y permanece ajena a lo que sucede en el exterior de la casa de Guadalix de la Sierra. Por ello, todavía no conoce las últimas novedades que maneja este medio. Y es que el juicio ha sido suspendido y por ende aplazado hasta nueva orden, siendo esta la cuarta vez en la que esto sucede. Dos giros inesperados que ayudan a que María Jesús Ruiz continúe con el concurso en el que se adentró hace algunas semanas.

Por el momento, se desconoce la nueva fecha, pero lo cierto es que esta cuenta pendiente no salpicará ni un ápice al concurso de María Jesús Ruiz, tal y como revela SEMANA en exclusiva. La final del programa en el que está inmersa junto a su madre, Juani Garzón, está previsto que tenga lugar el próximo 23 de julio, por lo que a partir de entonces puede que tenga que hacer frente a este juicio en el que el que fuera su mánager le reclama una cierta cantidad por los servicios prestados.

Otras cuentas pendientes de María Jesús Ruiz

No es la primera vez que durante el reality María Jesús Ruiz copa titulares mientras concursa en ‘La casa fuerte’ por un asunto similar, aunque la maniquí una vez más estuvo apoyada por su entorno, quienes ayudaron a la modelo para que no tuviera que acudir a los juzgados. El otro litigio estaba relacionado con la comisión de la casa en la que reside junto a sus hijas, no obstante, no se requirió su presencia y en su nombre acudió su pareja, Curro.

A pesar de que la modelo siempre ha mostrado fortaleza ante las adversidades, pues en el año 2018 tuvo que abandonar ‘Supervivientes‘ durante algunos días para acudir al juicio que tenía con José María Gil Silgado, en esta ocasión no tendrá que hacerlo. En ese momento, se vio obligada a hacer más de 8.000 kilómetros, ya que el juicio había sido emprendido por ella y nada pudo evitar su presencia en él. Pero ahora las tornas han cambiado.

En la lucha por vencer el reality del verano de Mediaset cuenta con la ayuda de su progenitora y fuera de la casa tanto con el apoyo de su familia como de su pareja, Curro, quienes permanecen a su lado a pesar de la distancia.

En sus redes sociales se están volcando para conseguir el máximo apoyo y permitir así, quién sabe, que María Jesús una vez más se proclame ganadora de un reality de Telecinco. Fue el pasado año cuando la jienense se alzó con el maletín que llevaba en su interior 100.000 euros, un premio que le permitió estar más cerca de sus sueños. A pesar de que el coronavirus ha truncado parte de sus planes, entre ellos algunos profesionales como dar el salto al teatro, María Jesús no pierde ni un ápice de ilusión respecto a su futuro.

Este jueves es, sin duda, una fecha muy importante para ella. En tan solo unas horas se descubrirá cuáles son las parejas expulsadas de ‘La casa fuerte’, espacio de televisión que esta noche celebra la semifinal. Dos de las siete parejas pondrán punto y final a su participación, por lo que lo que suceda en esta gala es decisivo.