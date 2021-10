La modelo ha anunciado que su pareja desea contraer matrimonio. Y esto es lo que ha respondido ella…

A sus 38 años, María Jesús Ruiz podría estar un poco más cerca de dar el paso de casarse. La que fuera Miss España en el año 2004 ha anunciado que su novio Curro desea convertirla en una mujer casada.

«No soy mujer de casarse»

“Él me lo pide todos los días, pero yo le digo: ‘¡Pesado!’”, ha confesado al diario ‘La Razón’. Y aunque «ya ha habido perdida», la modelo, de momento, prefiere que el romance siga su curso. Cree que no necesitan papeles ni un anillo como símbolo de su amor. Así, le ha dicho a su pareja que quiere ir poco a poco. “Yo ya le he dicho que no soy mujer de casarse. Tengo 38 y no me veo casada, pero le he dicho que tranquilo, que si algún día decido casarme, será con él”.

Lo cierto es que en el tiempo que llevan siendo pareja, María Jesús Ruiz y Curro han protagonizado numerosas polémicas. Poco después de darse a conocer su relación se descubrió que el andaluz estaba casado y que había iniciado la relación con la exmodelo sin contarle este importante detalle sobre su biografía.

La última polémica de la pareja tras publicar una foto desnudos en la cama

El escándalo más reciente tuvo lugar el pasado mes de agosto, cuando la colaboradora compartía en las redes sociales una foto juntos posando desnudos en la cama. La imagen pronto se convirtió en viral. Muchos consideraron inapropiadas, «obscenas» e incluso «fuera de lugar» las imágenes.

Las críticas fueron tan feroces que poco tardó la de Andújar en borrar la foto de su perfil oficial. Ella se defendió alegando: ¿Dejo de querer a mis hijas por esta foto? Por dios, estamos en el siglo XXI. Me preocupo por ellas a diario, ¿qué tiene que ver eso con que yo suba la foto que me dé la gana con mi pareja?». Asimismo, negaba que hubiese publicado la foto con ánimo de lucro: «Tengo mi empresa y no necesito sacar dinero».