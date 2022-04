Mucho se está hablando estas semanas de Carlos Alcaraz, el tenista del momento y al que llaman ‘el nuevo Rafa Nadal’. Este joven de 18 años acaba de ganar el Trofeo Conde de Gogó en Barcelona y se encuentra ahora en el puesto 9 del ranking. Este jueves estará sentado en el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de cómo está viviendo este gran momento profesional.

En esta etapa tan increíble le está acompañando su equipo y también su familia, que no puede estar más orgullosa de Carlos. De ellos habló en la entrega de premios del Trofeo Conde de Godó: «Mi padre y mi abuelo, como todo mi equipo, siempre me han dicho que las finales no se juegan, se ganan. Es lo que he hecho hoy, pensar en todo momento que hay que ir a por ello y que íbamos a ganar la final», declaraba.

María González Giménez, la responsable de la felicidad de Alcaraz

A pesar del éxito, Carlos se considera «un chico normal de pueblo» y ha dejado claro que la fama no le asusta y que seguirá siendo el «mismo de siempre». Eso le lleva a dejar en un discreto segundo plano su vida personal. De hecho, no comparte nada sobre su vida tras las pistas de tenis en sus redes sociales. Pero sí que no tiene problemas a la hora de dar likes o interactuar con su chica, María González Giménez.

La joven es de Murcia y como le ocurre a Carlos, le apasiona el tenis. De hecho, pertenece al club Murcia Club de Tenis, donde precisamente empezó a jugar al tenis el nuevo Rafa Nadal. Aquí podrían haberse conocido la pareja, que aunque prefiere llevar su relación en un discreto segundo plano, no paran de dedicarse mensajes a través de las redes sociales: «Te echo de menos» o «La más guapa de todas» o «Brutal mi niña».

Él pasa mucho tiempo fuera de casa por trabajo

En alguna ocasión, el tenista se ha atrevido a compartir un Stories junto a ella. El hecho de que sea ya tenista profesional hace que tenga que pasar mucho tiempo fuera de casa. Eso le lleva a echar de menos a los suyos. Aunque siempre se ha decantado por mantener su vida personal en la intimidad, hay veces que no aguanta más y hace pública su desesperación.

María es mucho más discreta y en su perfil de Instagram no tiene fotos con el tenista. A pesar de la discreción, no tiene problemas en mostrar su vida a través de esta plataforma social. El perfil lo tiene abierto al público y tiene ya 4.728 seguidores. Ahí comparte detalles de su vida. No solo es apasionada del tenis, también practica surf. Además, le encantan las puestas de sol y los posados en bikini

Juega el tenis y pertenece a un club de Murcia

