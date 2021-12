La muerte de Verónica Forqué y las circunstancias en las que se han producido siguen sorprendiendo a todos en nuestro país. La actriz española era encontrada sin vida en su casa de Madrid. Su hija, María Iborra Forqué, acudía poco después de conocerse la triste noticia al domicilio de su madre con un amigo y al salir agradecía el pésame de la prensa. No quiso añadir nada más.

Pues bien, ahora se conoce un dato más sobre cómo vivió la joven el día más duro de su vida. Y es que María Forqué, de 31 años, estuvo con su madre minutos antes de la tragedia. Tal y como publica Informalia, María había estado en casa de su madre durante la mañana del lunes, pero la abandonó antes de las 11 de la mañana. Hay que recordar que fue hallada muerta sobre las 12:45 horas.

Según asegura el portal anteriormente citado, María había estado un rato con su madre. Poco después dejó el domicilio en un VTC (Vehículo de Turismo con Conductor). Tuvo que volverse al recibir la llamada de una amiga de su madre, que estaba allí con ella, que le hacía saber a María que había encontrado a su madre tendida en el suelo inconsciente y que había llamado ya al 112.

María estuvo acompañada de su novio y un amigo en todo momento

Vídeo: Europa Press.

María Forqué llegó a casa de su madre, pero según detalla el citado medio, no fue capaz de entrar para ver a su madre. Hay que recordar que en este momento el servicio de urgencias del Summa 112 ya había certificado su muerte. La joven, que estaba muy nerviosa, solo era capaz de decir gritando que no quería verla.

La joven no quiso subir a casa para ver a su madre

María es la única hija de la actriz. María Forqué nació fruto de la relación de Verónica con el director de cine, Manuel Iborra, del que se separó en 2014 tras 30 años de matrimonio. El hecho de que fuera su única hija hizo que mantuvieran una relación muy estrecha. Tanto es así que fueron fotografiadas muchas veces juntas paseando por la calle.

Pudimos ser testigos de la buena relación que había entre madre e hija cuando la joven acudió a visitar a su madre a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’. María Forqué quiso mostrarle su apoyo públicamente y alabó el esfuerzo de su madre en este programa culinario. Fue en este programa donde María habló de cómo era Verónica Forqué como madre.

«Es muy divertido, a mi me parece lo más», decía orgullosa. Como no podía ser de otra manera, la actriz le respondía a su hija. Y es que comentaba que su hija era lo mejor que le había pasado en la vida. Además, destacó el increíble sentido del humor que tiene su hija y que la diferenciaba de ella. «Ella es menos charlatana, observa más y ello no quiere a todo el mundo como yo», decía.