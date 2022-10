María Castro ha conseguido dejar sin palabras a sus seguidores de Instagram. La actriz ha compartido una foto con la que oficialmente es su doble, algo que supuestamente tenemos todos. Según varios estudios, siempre compartimos ciertas partes del ADN, lo que provoca que tengamos un gran parecido con otras personas que viven en diferentes puntos del mapa. La intérprete ha tenido la casualidad de cruzarse con una de ellas, una chica que se acercó a ella en Pamplona con la que no dudó en fotografiarse y compartir su fotografía. «Dicen que todos tenemos un doble… lo que no sabía es q me lo iba a encontrar sin buscarlo y tan “relativamente cerca», en Pamplona. Se acercó a mí, con la intención de decirme eso de : “Hola, dicen que me parezco a ti”, pero no hizo ni falta, porque al verla casi me da un pasmo», dice María Castro.

Mismo cabello, mismos ojos, sonrisa muy similar…son muchos los detalles que coinciden entre estas dos mujeres. De hecho, tienen una edad muy parecida y han seguido caminos similares en ciertos momentos de su vida, lo que puso los pelos de punta a la propia María Castro. «La sensación de mirarse en un espejo, sin tener uno delante, me resultó un poco fantasmagórica incluso: mismo pelo, mismo rizo y color, misma sonrisa, misma altura y tipo, casi misma edad (37 años ella, 40 yo), dos hijos ambas, y mismos estudios universitarios (profes de educación física)…Y me da, por el rato que pude hablar con ella, que misma inagotable energía», añade.

Pero, ¿cómo coincidieron? En la obra de teatro que María Castro interpreta, pues Ana (su doble) fue como espectadora a su función. «Encima ella se llama Ana, mi personaje en la función que ayer vino a verme. Si me lees, ponte en contacto conmigo… porque siendo genéticamente supongo que casi iguales, igual algún día necesitamos una de la otra… y si no al menos, podremos echarnos unas risas, cada vez que recordemos el encuentro del ayer», ha dicho. Tal ha sido el impacto que muchos amigos y también anónimos han hablado de su asombro al ver esta imagen que en solo unas horas ha alcanzado más de 95.000 me gusta.

«He visto gemelos que no se parecen tanto», «Cuesta diferenciar cuál es cuál», «Creía que era tu hermana» o «Separadas al nacer» son solo algunos de los comentarios que revelan la sorpresa y el impacto.