María Casado ha utilizado sus redes sociales para felicitar a su pareja, Martina, quien acaba de ganar un premio en Málaga.

María Casado hace un mes posó con esta misteriosa chica en el ‘Starlite’, sin embargo, no dio detalles de qué lugar ocupaba en su vida. La periodista dejó que los fotógrafos captaran el momento con ella en el photocall y, aunque las imágenes hablaban por sí solas, ella no dio más detalles. Ahora lo ha hecho con una fotografía de aquel día con la que grita al mundo lo orgullosa que está de ella. «Orgullosa de ti. Te quiero. Segundo premio del #Málagacrearock2021», ha escrito. Un mensaje muy romántico al que ha respondido la aludida, tal y como se puede ver en el último post de la comunicadora. Entre los muchos comentarios llama la atención el de Martina, que no lo ha dudado ni un instante y ha asegurado lo bien que está junto a ella. «Te quiero. Gracias por ser aún mejor de lo que llevo una vida soñando», ha respondido junto a un emoji de un corazón.

Un galardón musical del que ella también se ha hecho eco en su red social. Martina ha posteado tres fotografías desde Málaga junto a un texto en el que agradece a sus seres queridos el apoyo que le han brindado los últimos meses. «Me siento profundamente afortunada de cada decisión, cada peldaño y cada aprendizaje en este camino que solo acaba de empezar. He aprendido a soñar despierta, y se ha cumplido. No hubiera sido posible sin mi familia, que estáis ahí siempre.. ya sea aportando la calidad humana, musical o de apoyo incondicional. ¡Os quiero y requiero!», dice ella en el universo 2.0. Precisamente este mensaje también ha servido para provocar una respuesta en María Casado, que ha recordado lo que la quiere públicamente.

La joven ha recibido muchas felicitaciones, gestos que le han emocionado y que ha posteado en su perfil de Instagram. A ambas les va de maravilla y, además, viven un excelente momento profesional cada una en su campo. Martina es fotógrafa, cantante y siente verdadera pasión por la música, así lo demuestra el grupo con el que pretende triunfar. La propia Martina postea vídeos con los que promociona su canción, siendo muchos los que creen con seguridad que triunfará gracias a su talento.