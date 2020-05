María Casado está viviendo su propia película de Hollywood. Tras su despido de `Los Desayunos de TVE´, donde llevaba más de cuatro años como presentadora, la malagueña se rompió y cual `Ave Fénix´ volvió resurgir de la mano del mismísimo Antonio Banderas, con un nuevo proyecto. La presentadora decidió tomar el toro por los cuernos y dio un cambio radical a su carrera. Todo un acontecimiento que nadie se esperaba, tras su dramática salida de Televisión Española. SEMANA ha hablado con María Casado para que nos cuente cómo surgió este nuevo proyecto con Banderas y nos explique cómo se produjo su despido en TVE.

Si hay una cosa que María tiene claro, es el cariño que todo el público le ha profesado desde que se anunció su marcha forzada de `Los desayunos de TVE´. “A mí todo este cariño me llegaba, `Los desayunos´ con el confinamiento era uno de los programas que más habían subido de audiencia, yo notaba el calor de la gente. Me he sentido muy arropada”, nos explicaba la presentadora para SEMANA. Casado mostró una actitud de agradecimiento, simpatía y dulzura. No dudo, pese al tiempo límite que teníamos para estar con ella, en contestar abiertamente a todas las cuestiones que le íbamos planteando.

¿De qué se conocían Antonio Banderas y tú?

Nos conocemos desde hace bastante tiempo, en `Los Desayunos de TVE´ lo entrevisté en un par de ocasiones y después lo más reciente, fue en una gala en Marbella, donde nos pusimos a hablar de televisión. Ahí nos pusimos a comentar sobre la tele que le gustaba, y de la que no le gustaba… Yo le dije que con el tiempo me gustaría acabar haciendo otro tipo de cosas y ahí empezamos a crear una relación.

¿Mantuvisteis relación durante el confinamiento?

Durante el confinamiento me mandó un día un mensaje y me dijo, “estoy buscando material para todo el personal sanitario de los hospitales de Málaga, para hacer batas y mascarillas” y yo le dije que por qué no entraba en el programa y entró, entró en `Las mañanas´ hará dos semanas.

¿Cómo se produce la propuesta de Antonio Banderas?

Cuando pasa todo el movimiento en la tele, él se entera y me llama. Fíjate que giros de guion tan maravillosos tiene mi vida. Estaba en la situación de plantearme qué hacer o qué no hacer, y me llama Antonio. Pero esa llamada era la de un amigo que te pregunta primero “cómo estás”, “¿qué ha pasado?” y que luego te dice, espérate cinco minutos que tengo algo para tí. Y efectivamente, a los cinco minutos me llamó, me contó y creo que antes de que acabara la frase ya le había dicho que sí. No me lo pensé, estaba súper convencida.



Tú misma admitiste que hacía tiempo te apetecía embarcarte en nuevos proyectos, ahora mirando hacia atrás, ¿Crees que puedes estarle agradecida a TVE por obligarte a dar ese paso?

Mira, creo que lo he deseado tanto, que ha parado el tren en la puerta de casa. Ha sido una de las semanas más intensas de mi vida, me ha pasado de todo, bueno, malo y regular, pero todo con muchísima intensidad, y al final he terminado con un proyecto, ya no de trabajo, sino de vida completamente diferente. Salir de Madrid, venir a Málaga y hacer televisión de “Málaga al mundo”, como dice Antonio. Vamos a hacer otro tipo de tele totalmente diferente a lo que yo hacía, programas con personalidad propia.

¿Guardas algún tipo de rencor hacía RTVE?

No tengo ningún rencor, de verdad. A mí me preguntan por RTVE y solo puedo decir cosas bonitas. Allí he pasado veinte de lo años más felices de mi vida. Toda mi trayectoria profesional ha estado ligada al ente público. Tengo amigos que se han convertido en familia. Solo puedo estar agradecida de las oportunidades y de lo que yo he vivido en esa casa, y la experiencia que me llevo, porque es una experiencia de vida.

¿Cómo crees que se ha vivido tu despido desde fuera?

Es verdad que como todo giraba y gira en torno al coronavirus, cualquier cosa que se salía del guion se ha tomado con más intensidad. Hay cosas que solo nos la dará el tiempo. Hay visiones y posiciones, y alguna que otra pregunta que se queda colgada… Las respuestas las tendremos con el tiempo. Fíjate que siempre he pensado que todo final es un principio y esta es la mejor demostración. A veces, en la vida, no entiendes porque pasan algunas cosas de golpe, y las respuestas las acabas encontrando bastante después y el puzzle acaba encajando.

¿Por qué RTVE decidió dejarte sin tu puesto?

Son circunstancias de empresas que se dan… Hay decisiones de empresas como Televisión Española, que se toman en un momento dado para hacer un cambio de programación. Yo en las decisiones de empresa no he entrado jamás. Entiendo que todos los directivos tienen que tener la libertad para hacer y deshacer, y montar y desmontar equipos. Yo misma he estado en un programa, me lo han quitado, me han puesto en otro… Eso quien no lo entienda, conoce poco el medio.

¿Fue un palo cuando recibiste la noticia?

Las circunstancias son las que son y yo solo estoy agradecida. A mí se me comunica que no sigo, y tomé la determinación de parar y coger un poquito de aire, y en esa pausa se cruzó Antonio en mi camino. Las cosas son más sencillas de lo que uno puede pensar.