El pasado mes de mayo, la vida de la actriz María Adánez dio un giro de 180 grados con la llegada al mundo de su pequeño Claudio, fruto de su matrimonio con el neurólogo Ignacio Hernández Medrano. Un bebé muy deseado del que María, de 46 años, quiere disfrutar al máximo y al que, incluso, piensa llevarse de gira cuando se incorpore al trabajo tras el verano. La actriz se separó durante unas horas de su hijo para contarnos su experiencia con la dieta Pronokal, que está llevando a cabo, para recuperar su peso tras el embarazo.

¿Cómo te ha ayudado la dieta Pronokal?

Para mí, Pronokal es orden. Los actores de por sí muchas veces tenemos horarios imposibles y una dieta como esta me funciona con todo este vaivén, ya que sabes en todo momento lo que tienes que comer. Y, por otro lado, los resultados son muy rápidos. Yo soy muy impaciente y, a la semana o diez días, ya es bastante espectacular. Esas dietas que para perder un kilo tienes que esperar un mes no van conmigo. Además, si llegas hasta el final y haces el mantenimiento, no tienes el efecto rebote y puedes mantener tu peso ideal y saludable durante mucho tiempo, lo que también es muy importante.

¿Has empezado con la dieta después de la maternidad o la habías probado antes?

Conocí Pronokal hace tres años e intermitente, en momentos puntuales, he hecho la dieta y ahora para recuperarme de la maternidad también. Ya no me planteo otras dietas, porque a mí esta me gusta. Soy bastante fan de sus productos y me funciona. Al final una dieta es algo muy personal.

¿Has sido una persona de hacer dietas de forma habitual?

No, nunca he estado obsesionada con mi peso. Sin embargo, uno va cumpliendo años… Cuando tienes 20 o 30, todo fenomenal, pero a partir de los 40, se ralentiza mucho el organismo a todos los niveles. Igual que antes te podías tomar un vino, cenar contundentemente y luego dormías perfectamente y yo eso hace muchos años que no lo puedo hacer porque no duermo. La edad te hace ser más consciente de lo que ingieres.

¿La preocupación por el físico es mayor por ser actriz?

Los actores tenemos la presión del físico y de siempre estar bien. Pero lo importante y no solo por ser actriz, que también hay un plus de exigencia, es estar bien con uno mismo. La obsesión en cualquier cosa no es buena.

Tampoco cogiste mucho peso durante el embarazo…

No lo sé, porque no conté los kilos, pero la tripa era muy grande (risas).

Así, es más fácil recuperarse…

Bueno… (risas). Ahí voy.

¿Cómo estás del esguince que te hiciste?

Ya mejor porque me lo quitó una fisioterapeuta. Duele, pero es un momentito y te vas andando a casa.

¿Y qué tal la experiencia de la maternidad con el pequeño Claudio?

Bien. Estoy muy feliz. Ha sido un bebé buscado y muy querido. Se me cae la baba con él.

¿Cómo concilias con tus horarios?

Yo ahora estoy de baja de maternidad con mi hijo, con lo cual estoy en una situación privilegiada y volveré a trabajar después del verano.

¿Qué sabes del estado de salud de tu compañero de ‘Aquí no hay quien viva’ José Luis Gil?

Hace tiempo que no hablo con Jose, pero sé por otros compañeros cómo está… Seguro que se recupera porque es un hombre con fuerza y carácter. Esperemos que se recupere bien pronto.

¿Cuáles son esos proyectos que tienes?

Teatro. Tengo un proyecto precioso que es ‘¡Ay, Carmela!’, dirigida por José Carlos Plaza junto al actor Pepón Nieto. Estrenamos el 5 de noviembre en Toledo, en el Teatro Rojas.

¿Y cómo serán esas giras con el niño?

Pues nada, con la mamá.

¿La televisión la tienes abandonada?

No, está en stand by ahora mismo.

¿Has podido felicitar a tu expareja y productor ejecutivo de ‘Aquí no hay quien viva’, Alberto Caballero, que va a ser papá?

¡Hasta luego!