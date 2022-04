La dureza con la que Rocío Flores habló sobre Olga Moreno no ha pasado desapercibida para nadie. Dijo sentirse «muy decepcionada» con ella, un sentimiento que pocos han comprendido, dada la elegancia con la que la hispalense ha hablado para SEMANA. De hecho, la Marea Azul no ha dudado en pronunciarse y desvelar del lado de quién están en este desencuentro que tantos titulares copaba en las últimas horas. En su mayoría, le dan la espalda a Rocío Flores y ensalzan la figura de Olga, quien siempre ha procurado proteger a la familia, a pesar de los golpes recibidos, y así lo demuestran los muchos mensajes que rezan en la red.

Rocío Flores en el punto de mira

«No entiendo a Rocío. Ella está decepcionada con todo el mundo, excepto con su padre, su padre es perfecto. Mira que les defendía en cierta manera, pero esto ya huele…esta niña o está muy ciega o no quiere ver la realidad», «Ya le gustaría a Rocío tener la mitad de integridad y valores que tiene Olga» o «¿Y Olga no puede estar decepcionada por las palabras de Rocío hacia ella?» son solo algunos de los mensajes de miembros de la marea azul.

Mientras otros muchos tildan su entrevista en esta revista como «sincera y con mucha clase», hay quien le reprocha a Rocío que desfogara con Olga delante de millones de espectadores, en vez de en privado, teniendo en cuenta la relación inquebrantable que siempre han mantenido. «Si te decepciona Olga, lo hablas en privado con ella y si lo haces en público con Olga, lo haces igual con el resto», dice un tuitero, mismo aparecer que otro usuario de la red del pajarito: «Es injusto el ataque a Olga, en tal caso debería hablarlo en privado. Al igual que no se puso así, con su padre y con Marta». Y es que ha habido otras ocasiones en las que Rocío ha preferido acogerse a la ley del silencio cuando su familia ha sido noticia, una actitud que esta vez no ha mostrado para referirse a Olga.

Y, aunque el sentir general es cargar contra Rocío Flores por su comportamiento con Olga Moreno en las últimas horas, por la que siguen sacando la cara, quien tampoco sale bien parado en esta historia es Antonio David Flores. Si bien en el pasado blindaban al ex guardia civil, lo cierto es que tras confirmar que había iniciado una relación con Marta Riesco pocos le apoyaron. No aprobaron entonces que no fuera sincero con su todavía mujer, al igual que ahora tampoco le apoyan por no dar la cara cuando él es el verdadero protagonista de esta historia, según la marea azul. «Dada la situación me resulta hasta normal que puedan surgir discrepancias entre Rocío y Olga y viceversa…lo que me cabrea muchísimo es que Antonio David al cual he defendido y defenderé ante la injusticia sufrida no sea él quien dé la cara», apunta otro miembro de la marea azul.

La marea azul también carga con Antonio David

Ellos son los que brindaron su apoyo a Antonio David Flores y Olga Moreno antes y después de la docuserie de Rocío Carrasco, los mismos que se han posicionado a favor o en contra de la ya extinta pareja tras su ruptura. La que tampoco ha perdonado la frialdad con la que Rocío ha hablado de Olga es la hermana de la empresaria, que utilizaba una de sus redes sociales como altavoz público para mostrar su decepción. «Y yo digo que también estoy súper decepcionada contigo Rocío Flores, ¿Quién te crees?», ha escrito tras aplaudir que Joaquín Prat defendiera que Olga Moreno concediera una entrevista, contándoselo únicamente a quien ella deseara antes de que la publicación viera la luz. «¿Tu padre a ti te hubiese avisado cuando iba a hablar de tu madre si tú tuvieses la edad que tienes ahora?», preguntó el presentador.

