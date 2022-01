Pocos imaginaban que el matrimonio de Melissa Jiménez y Marc Bartra saltaría por los aires. Con tres hijos en común, su historia de amor ha llegado a su fin, eso sí, de forma amistosa y sin ninguna guerra aparente de por medio. El futbolista y la periodista de momento viven en Sevilla, aunque en casas separadas, una situación que podría cambiar en los próximos meses debido a que vivieron en Barcelona en el pasado. No hay prisa, pero su entorno no lo descarta. Si bien la pareja no ha confirmado todavía la noticia en sus redes sociales, ya han sido varios los detalles que se han conocido acerca de esta separación inesperada.

Fue en el mes de diciembre cuando tomaron la drástica decisión tras meses intentándolo. ‘Vanitatis’ revela que la ya extinta pareja arrastraba una fuerte crisis sentimental desde hacía meses y, a pesar de que ha habido varias idas y venidas, finalmente han puesto punto y final a su relación. Con mucho dolor y después de meditarlo hasta el último momento, Marc y Melissa se separan y ya han comenzado caminos por separado. No han encontrado un punto en común, aunque lo han intentado hasta la saciedad por todo lo bonito que les une.

