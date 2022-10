Kiko Rivera ha preocupado a toda la familia tras sufrir un ictus. El DJ continúa ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde ya ha pasado a planta y se encuentra estable. A su lado está su mujer, Irene Rosales, quien se ha convertido en su gran apoyo. En las últimas horas ha podido contar con la visita de Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo. Dale al play y escucha sus declaraciones.

El joven ha confirmado que ha visto con buen ánimo al hijo de Isabel Pantoja. «He tenido la suerte de verlo hoy, ayer no pude evidentemente, y hoy más tranquilo. Le veo tranquilo. Ha sido un susto grande. Gracias a Dios que no le ha dado muy fuerte», ha señalado. No ha sabido precisar si su tía, Isabel Pantoja, acudirá a visitar a su hijo. «No lo sé. Yo ahí no entro». Manuel Cortés también ha confirmado que la evolución es favorable. «Va para adelante y me voy muy contento de haberle visto. Está normal como es él. A partir de ahora se tendrá que cuidar. Si Dios quiere esperemos que la semana que viene pueda estar bien».

Isabel Pantoja aún no ha acudido al hospital

A pesar de que Irene Rosales dijo que seguramente Isabel Pantoja acudiría a ver a su hijo al hospital, por el momento no ha realizado esta visita. El principal motivo es que los doctores han recomendado al DJ que no debe sufrir sobresaltos y un reencuentro con su madre, con la que lleva tiempo distanciado, podría provocárselos. Así lo señalaba Luis Rollán, amigo de la familia.

Por su parte, Irene Rosales ha compartido un mensaje en sus redes donde agradece la ola de cariño que ha recibido durante las últimas horas. «Ha sido un gran susto, pero tengo un marido que es fuerte. Esto nos va a servir para ver la vida de otra manera, para saber que la vida es YA, y hay que saber saborearla de una bonita manera». Mientras que Kiko Rivera ha subrayado que había sido «un susto tremendo el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%».