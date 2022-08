Cada vez son más los famosos que son víctimas de hackers a través de las redes sociales. Si hace tan solo unos días era Paula Echevarría la que denunciaba ser víctima de una estafa, ahora es Manuel Bedmar el que se asegura que han suplantando su identidad y se hacen pasar por él. Es muy habitual que hayan muchas cuentas en las que terceras personas se hacen pasar por rostros famosos. Un hecho que provocó que esta red social, y otras como Twitter, decidieran verificar sus cuentas con el famoso tick azul. Para conseguir que tu cuenta sea verificada tu presencia digital deberá ser relevante, tendrás que haber hecho al menos una publicación, deberás proporcionar información veraz y es necesario tener tu perfil público completo en cuanto a foto de perfil y datos personales. Esto permitirá que tus seguidores sepan que eres tú quien está detrás de ese perfil y no alguien haciéndose pasar por ti.

Manuel Bedmar hace una denuncia pública desvelando que se están haciendo pasar por él

Aún con tu cuenta verificada, hay hackers que suplantan tu identidad en la red. Lo hacen con nombres de usuarios muy similares al original, lo que hace (casi) imposible que te percates que no es esa persona a la que sigues la que está detrás de la cuenta. Manuel Bedmar ha denunciado que perfiles falsos agregan a sus seguidores para intentar estafarles. El novio de Rocío Flores ha querido denunciar el hecho de manera pública.

«Se están haciendo pasar por mí. Si os llega algún mensaje de esta cuenta o cualquier cosa no soy yo. Por favor denunciarlo. Gracias a todos por avisarme», escribía Manuel Bedmar con varias capturas de los diferentes perfiles falsos que se hacían pasar por él. «A todo el mundo le está diciendo lo mismo. No hagáis casi y denunciarlo», seguía escribiendo junto a una conversación de este perfil falso en la que se podía leer lo siguiente: «Hola por favor necesito su ayuda. Estoy restringido desde mi antigua cuenta de Instagram».

El novio de Rocío Flores ha mostrado capturas de los mensajes que llegan a sus seguidores

«El soporte de Instagram me pide que busque a alguien en mi antigua cuenta de Instagram para que me ayude a obtener un enlace de ayuda. ¿Pueden ayudarme por favor?», escribe esta persona que se hace pasar por Manuel Bedmar a uno de los seguidores del novio de Rocío Flores. Además ha mostrado este perfil que parece casi idéntico al suyo. Incluso con las mismas publicaciones que el joven ha publicado a lo largo de estos años. Y esto no es un hecho aislado, ya que cada vez es más denunciado a través de las redes sociales. Y no únicamente por famosos, también rostros anónimos sufren suplantación de identidad. Sobre todo en Instagram.