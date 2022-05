Charo Vega se convirtió en la primera expulsada de manera definitiva de ‘Supervivientes 2022’. Este domingo, se batía en duelo con Rubén Sánchez y finalmente tenía que abandonar los Cayos Cochinos. Ya se encuentra en España y en SEMANA os ofrecimos sus primeras imágenes tras acabar su calvario. Sin embargo, la que fuera amiga de Carmina Ordóñez, Lolita Flores e Isabel Pantoja ha contado con un defensor de excepción que ha sacado las garras por la concursante desde el plató de ‘Supervivientes’. Manu Soto, su nieto, se hizo viral por su desparpajo en la férrea defensa a su abuela.

El nieto de Charo Vega relata el duro episodio que ha vivido

Ahora será Charo Vega quien esté en el plató de Telecinco y no podremos volver a disfrutar con el carisma de Manu Soto. El joven ha aprovechado su tirón para denunciar las agresiones y amenazas que está sufriendo él y su entorno por ser «gitano y maricón», según tiene escrito en su perfil de Twitter. «¡Estaba esperando a que esto pasara! Acaban de amenazar a mi tío por defenderme ante un grupo de gitanos de mente cerrada que decían que soy «una aberración» por ser gitano y gay«, ha comenzado diciendo a través de su perfil de las redes sociales.

Manu Soto ha querido hacer referencia a las palabras que tiene escritas en su biografía de Twitter: «Muchísima gente me pregunta por qué tengo lo de «gitano y maricón» en mi biografía. y es simple: EXISTO. Y es necesario que todos lo sepan, que hay gitanos maricones, mujeres y hombres gitanos trans«, ha seguido desvelando. «En lugar de avergonzarse de mí, deberían agradecer que una persona gitana de mi edad esté teniendo la exposición que estoy teniendo, y la posibilidad de que se me abran puertas para poder hablar del racismo que sufrimos día a día… No voy a dejar de existir, ni de ser homosexual, por mucho que os duela!», ha zanjado en una publicación donde ha recibido el cariño de algunos de sus seguidores.

estaba esperando a que esto pasara! acaban de amenazar a mi tío por defenderme ante un grupo de gitanos de mente cerrada que decían que soy «una aberración» por ser gitano y gay. ahora no puede salir de casa sin miedo. veis por qué es necesario visibilizar todo esto? — manu (he/him/él) (@manuwu__) May 11, 2022

Ha recibido un aluvión de comentarios tanto positivos como negativos

El nieto de Charo Vega ha tenido que enfrentarse a algunas críticas tras hacer público el duro testimonio sobre las amenazas que sufre. Sin embargo, no ha tenido ningún problema en enfrentarse a todos ellos y defenderse de las duras palabras que hacen contra él. Y es que incluso acusan a su abuela de racista: «homófoba, ¿mi abuela? ¿perdona? ¿pero de qué la conoces tú para hacer estas afirmaciones? la puta boca te la callas tú, gilipollas. ¿Esto qué es?», ha respondido a uno de los internautas. Manu Soto está muy enfadado y lo ha querido hacer público a través de su perfil.