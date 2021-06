Al exmarido de la colaboradora no le han comunicado nada del fallecimiento.

Ya han pasado 24 horas de la muerte de Mila Ximénez, pero su muerte no deja de provocar multitud de reacciones entre sus amigos, sus familiares y rostros conocidos que compartieron experiencias con ella. Este miércoles, numerosas personas de su círculo y de la televisión se acercaban a al tanatorio de la M30 de Madrid para despedirse de ella. Sin embargo, hay una persona importante en su vida que, al parecer, no se ha enterado aún de su fallecimiento. Se trata de su exmarido y padre de su hija Alba, Manolo Santana.

El que fuera tenista y pareja de la colaboradora podría no conocer aún la noticia de su pérdida. Según ha contado este jueves Alessandro Lequio en ‘El Programa de Ana Rosa’, el exdeportista no sabe nada de su marcha. «El que tiene que estar muy mal es Manolo Santana para que no se lo hayan dicho«, ha comentado. «No, no le han dicho nada», ha confirmado la colaboradora Beatriz Cortázar.

En los últimos meses se ha especulado con el estado de salud del extenista, de 83 años, de quien se ha dicho que tiene dificultades para moverse, incluso para hablar. En ese sentido, la organización de Mutua Madrid Open emitía un comunicado desmintiendo que el madrileño se encontrara mal. En su nota de prensa, enviada a los medios el pasado mes de enero, dejaban claro que Santana «sigue desempeñando activamente su trabajo como presidente honorífico del Mutua Madrid Open, siendo el mejor embajador posible y ayudando a que el torneo siga creciendo año tras año».

En su escrito, la directiva del torneo destacaba que el ex de Mila Ximénez «no ha experimentado ningún cambio en su estado de salud», y aseguraba que «desde la dirección del Mutua Madrid Open se mantiene una constante comunicación con Manolo Santana sobre varios temas relacionados con el torneo, siendo la última de ellas esta misma tarde», refiriéndose a la del martes 5 de enero.