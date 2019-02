3 Hacía seis días que no compartía nada en las redes



Del que sí hay reacción es de Albert Rivera. Tras abordar la actualidad política y diversas cuestiones que se alejan de nuestro cometido, finalmente Carlos Herrera pronunció la pregunta que todos en España se hacían desde que SEMANA desvelase en exclusiva las citas de Albert Rivera y Malú, incluso el día de San Valentín. “¿Cómo se ha sentido usted durante este fin de semana, viéndose por temáticas personales en medios de comunicación abordando su vida privada con mayor o menor gracia o mayor o menor acierto?”, preguntaba el periodista.

“Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía”, comienza a explicar Albert Rivera, que prefiere no entrar a valorar las últimas informaciones, aunque ni desmiente ni confirma la misma.