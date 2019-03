3 Albert Rivera aseguró estar muy tranquilo

Albert Rivera ha asegurado que “no tiene nada que decir” sobre su vida personal. “Soy profundamente respetuoso con la intimidad de los españoles y en este sentido no tengo nada que decir, la vida íntima de los ciudadanos es libre, vivo en un país que defiende eso y si además quieren exponer sus vidas, no me verá a mi criticándoles”, aseguraba.

Ha defendido su intimidad: “Demasiado trabajo tenemos en este país como para perder un segundo hablando de la intimidad de cada uno”. Tras despedir a su invitado, Susanna Griso declaró en tono de broma que Rivera “no ha soltado prenda”.