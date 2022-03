Las entrevistas de David Broncano en ‘La Resistencia’ suelen ser caóticas y muchos de sus invitados no saben muy bien a qué se van a exponer cuando se sientan en su destartalado sofá. Sin embargo, si algo hay seguro en sus entrevistas es que hay dos preguntan que siempre van a salir a relucir, aquellas que ponen el foco de atención sobre el dinero que los protagonistas tienen en el banco y también la cantidad de actos sexuales que han tenido ese mes. La última en afrontar este reto ha sido Malú, que ha sido de las más nerviosas a la hora de enfrentarse a las delicadas cuestiones que todos quieren conocer y que, a modo de tradición, pocos se atreven a eludir, respondiendo con mayor o menor sinceridad, pero siempre tratando de salir airosos al cuestionario más privado.

Vídeo: La Resistencia

Malú no parecía conocedora de esta particular tradición y no llevaba una respuesta preparada a cuánto dinero tiene en su cuenta corriente y cuánto sexo ha tenido en el último mes. Las preguntas le pillaron por sorpresa y su nerviosismo a la hora de hacerlas frente supuso uno de los grandes ingredientes de una entrevista cargada de humor. La cantante no es muy dad a hablar sobre su faceta más íntima, especialmente con todo lo relacionado con Albert Rivera y la hija que tienen en común. Pero la pregunta estaba ya sobre la mesa y le tocaba responder, aunque trató hacer lo imposible para no pasar por el aro, bebiendo agua y riendo con nerviosismo tratando reconducir la conversación para ver si podría librarse de la respuesta. No lo consiguió, porque David Broncano está experimentado ya a la hora de atajar esta cuestión.

Sin querer dar datos concretos, Malú recordó lo que ha aprendido a lo largo de su infancia como parte de una familia de artistas con repercusión mediática: “A mí de chica mi madre siempre me dijo que hablar de dinero es de muy mal gusto”, se deshacía la cantante de la pregunta incómoda a la que le tocaba enfrentarse en medio de la promoción de su último trabajo, ‘Mil batallas’, que le lleva a salir de su escondite para dar a conocer su nuevo proyecto. Vea el vídeo para comprobar si finalmente respondió a cuánto dinero tiene en el banco y a cuánto sexo ha mantenido con Albert Rivera en el último mes. ¡Dale al play!

