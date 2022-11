El último susto de salud dejó preocupado a todo el entorno de Kiko Rivera. Sobre todo a su familia. Sin embargo, los problemas familiares siguen estando presentes y ni siquiera este bache ha hecho que haya un acercamiento entre ellos. El clan Pantoja está más distante que nunca. Algo que está haciendo mucho daño a Isabel Pantoja, según ha contado su hija, Isa Pantoja, en ‘El programa de AR’, donde colabora. El equipo del programa ha querido saber cómo se encuentra el DJ tras el ictus que sufrió hace unas semanas y que le ha obligado a tomarse la vida de una forma más relajada. «Yo le veo bien y recuperado», ha asegurado.

Sin embargo, ha confesado que el conflicto familiar entre su madre y su hermano sigue en el mismo punto. «Yo dije que en ese momento cuando él estaba mal a mí me salió ir, si en ese momento hubiésemos tenido un acercamiento porque una conversación no porque no podía, pues hubiese dado pie a que a los días hubiéramos hablado o hubiese una llamada ahí. Al no haber ese acercamiento yo ya no sé lo que pudo pasar y no pasó«, ha continuado explicando la joven. Aún así ha querido aclarar que «son cosas que yo pienso, que lo mismo no hubiese tenido ni acercamiento ni nada. Le hubiera dado un abrazo y ya está», dice.

Isa Pantoja revela que su madre se enteró a las horas de lo ocurrido

A pesar de esto, ella ha confesado que el hecho de que haya mostrado su preocupación no significa que todo esté olvidado y ya quiera un acercamiento con él, pues está dolida con todo lo que su hermano ha dicho sobre ella durante este último tiempo. Además, también ha hablado de cómo se encuentra Isabel Pantoja tras lo ocurrido: «Ella está mal porque ella también tenía esperanzas de encontrarse con él en ese momento. Además ella se enteró tarde, no se enteró en el momento… Se enteró pero a las horas. Entonces claro el miedo, que no tiene comunicación ni con mi hermano ni con Irene«, dice.

Tal y como ha seguido contando Isa Pantoja, la tonadillera se asustó mucho. Por si fuera poco, la joven ha revelado el malestar de la artista con el entorno de Kiko, ya que no fueron capaces de avisarle sobre lo ocurrido: «Lo que ella a mí me comunicó era que «a mí no me importa que alrededor de las personas que están con Kiko, sea Irene, amigos o tal, no me importa que no tengan contacto conmigo. Me tienen que llamar a mí porque yo soy su madre. Toda la familia de Irene y los amigos cercanos sí que sabían la situación de mi hermano y mi madre se entera más tarde. Entonces es un cúmulo de cosas», dice. «Yo lo que creo es que si mi hermano llama a mi madre ella va a querer», sentencia.