No puedo estar más orgullosos de ti, 19 años de felicidad plena, amor, alegria,luz,comprensión, risas, charlas,bailes abrazos, besos, muchos besos, gracias por todo lo que dás, me siento tan afortunada en ser tu madre…la vida contigo es el regalo más bonito… Gracias por existir,si te quiero más, reviento, Felicidades mi vida ❤️ @_anitamatamoros