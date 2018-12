Makoke y Tony Spina, pillados en un hotel

5 ¿Cuál fue la reacción de Kiko Matamoros al ver las imágenes?

Pero lo más esperado era la reacción de Kiko Matamoros, que se encontraba en el plató: “¡Yo ya me voy! Porque esto no tengo por qué soportarlo”, dijo levantándose de su sillón en ‘Sálvame’. Pero a pesar de lo que muchos piensan, Kiko se lo tomó con bastante humor a pesar de que Jorge Javier le dijera “que hacía tiempo que no la veía tan feliz”.

A lo que él le respondió: “Pues mira te voy a decir una cosa. Si es verdad, que no lo sé porque no lleva ninguno ninguna maleta para cambiarse ni nada, yo me alegro muchísimo. Estoy encantado. No tengo ningún problema que Makoke sea feliz y que vaya con quien quiera. Y sobre todo que vayan a buenos hoteles. Por las cosas de la espalda, buenos colchones”, fueron las palabra de un Kiko Matamoros tranquilo.