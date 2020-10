Makoke ha desatado la locura al revelar que tiene un retraso de la regla lo que podría suponer que está embarazada de nuevo

La colaboradora de televisión se ha convertido en noticia después de revelar que padece un retraso con la menstruación, dando a entender que podría estar embarazada de nuevo. Makoke ha desatado la locura con esa declaración que fue comentada a través de todas las redes sociales. Por si fuera poco, sus compañeros se habrían dado cuenta de que la ex de Kiko Matamoros ha cogido unos kilos de más, que se han distribuido de manera por el abdomen y el pecho. José Avilés fue el encargado de dar el bombazo, que ella no desmintió rotundamente, sino que aseguró que estaba teniendo un retraso.

Makoke podría estar embarazada de su tercer hijo

El hecho de que la colaboradora de televisión haya aumentado su peso y tenga el pecho más grande ha desatado la locura entre sus compañeros de profesión. «Tengo el pecho hinchado pero ya está. Normalmente cuando tarda en venirte la regla te hinchas por la retención de líquido», ha confesado. Tras estar un rato de cachondeo, la presentadora, Emma García, le ha preguntado si cabe la posibilidad de que esté embarazada de su tercer hijo: «Yo de esas cosas no voy hablar. Son intimidad, así que ya está. Por tema de edad todavía podría, pero es muy complicado», ha asegurado.

«Yo no voy hablar más de este tema por favor», dice. A pesar de todo lo que se ha hablado, Makoke ha revelado que no está entre sus planes quedarse embarazada de nuevo porque está «viviendo su segunda juventud. Estoy muy feliz», dice. Y añade: «Mis hijos ya son los dos independientes en todos los sentidos y ahora me toca disfrutar. Se me cortaron las alas porque fui madre joven. Dejé de viajar porque no podía estar sin mis hijos», cuenta. Emma García ha sentenciado la conversación: «A día de hoy Makoke no está embarazada. A día de hoy creemos que no lo está y que solo está hinchada». La presentadora le ha dicho que se podía hacer un test de embarazo en Telecinco, a lo que Makoke le ha respondido: «No me voy hacer una prueba aquí. Eso es algo bonito y privado».

Hay que recordar que actualmente Makoke está viviendo un romance al lado de Javier Bernó, un capitán de barco pamplonés. La colaboradora está siendo muy discreta con esta relación, algo diferente a cómo fue su relación con su ex, Tony Spina o Kiko Matamoros. Este sería el tercer hijo para Makoke. Anteriormente tuvo a Javier Tudela, fruto de su primera relación con Javier Tudela. Y posteriormente Anita Matamoros, fruto de su relación con Kiko Matamoros. ¿Estarán los jóvenes esperando un hermanito? Tan solo el tiempo desvelará esta incógnita.