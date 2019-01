La separación les ha sentado bien a Kiko Matamoros y Makoke. Si hace unos días era el defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ quien confirmaba que su corazón volvía a latir fuerte gracias a Cristina, su expareja no se ha quedado atrás y, aunque mucho más cauta, ha confesado tener una nueva ilusión: “mi corazón tiene una ilusión, no voy a decir más, no quiero que se empañe. Yo tengo una ilusión y la tengo desde hace mucho tiempo“.

Con estas palabras la ex gran hermana confirmaba lo que hace meses que se viene rumoreando, exactamente desde que el ‘feeling’ entre ella y Tony Spina se hizo patente dentro de la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Aunque la que fuera azafata del ‘Telecupón’ prefiere no poner nombre a su “ilusión”, sí tuvo unas palabras hacia el italiano al que apuntan todos los rumores.

Leer más: Makoke y Tony pillados pasando la noche en un hotel

“A Tony yo le quiero muchísimo. Le tengo mucho cariño, es alguien que me apoya y me cuida mucho. Es una persona que ahora está en mi vida y yo agradezco que esté. Me está ayudando mucho”.

Ante estas declaraciones, que parecían indicar directamente al concursante de ‘Gran Hermano VIP’, la que fuera amante de Brad Pitt reclamó su derecho a no compartir todos sus sentimientos: “hay cosas que prefiero no decir… soy una persona pública pero eso no me obliga a ser 100% abierta en mis sentimientos. Hay cosas que no quiero contar en cierto momento. Yo para decir que tengo una relación seria voy más despacio. Yo estoy muy bien como estoy…”.

Leer más: El hijo de la novia de Kiko Matamoros desmonta a su madre

Así, la malagueña se desmarcaba de ‘la prisa’ que ha tenido Kiko Matamoros a la hora de confirmar su nuevo amor y confirmaba que, para ella, antes que contarlo está vivirlo y la cautela es algo que prefiere mantener por ahora.

Más contenido .....