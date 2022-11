El último adiós a Bernardo Pantoja se está tiñendo de drama por momentos. Este viernes, numerosos seres queridos del padre de Anabel Pantoja se han acercado al tanatorio de Sevilla donde reposan sus restos mortales y donde sus allegados le darán un último adiós. El primero en llegar ha sido Kiko Rivera, quien -apartado, al igual que Junco, la viuda de su tío- se ha enterado del horario de las pompas fúnebres por los reporteros de ‘Sálvame‘. Otra de las personas que han llegado hasta el lugar para despedirse del sevillano ha sido Magdalena Clavero, hermana de la desaparecida doña Ana, y tía del fallecido.

Magdalena ha llegado al tanatorio muy afectada y muy nerviosa. Y con miedo de la posible reacción del círculo íntimo de Bernardo ante su presencia. Lleva años enfrentada a Anabel dentro y fuera de los platós, así que sabía que la situación era sumamente incómoda. Lo que no imaginaba es que nada más cruzar el umbral de la puerta se iba a topar con el rechazo frontal de Mercedes Bernal, más conocida como Merchi, madre de Anabel. Esta la ha increpado y le ha proferido varios insultos, entre ellos el de «sinvergüenza». Incluso la ha echado de allí a gritos.

Una vez fuera, Magdalena ha explicado lo sucedido, en riguroso directo, en ‘Sálvame’: «Le he dicho a Anabel que me deje entrar y Merchi me ha dicho que soy una sinvergüenza y que me vaya». Agitada, la mujer no ha podido contenerse y se ha desvanecido ante la mirada atónita de quienes allí se encontraban, como Kike Calleja, que era quien la estaba entrevistando, así como varios cámaras y reporteros de televisión.

Minutos antes de sufrir un desmayo -retransmitido en riguroso directo en televisión- Magdalena salía en defensa de Junco, viuda de Bernardo Pantoja. «Me parece muy mal quela echen como a un perro», decía. «Que le den una vivienda en condiciones porque es lo que le gustaría a mi sobrino. Si me tengo que poner una pancarta para que no la echen de su casa, me pongo debajo de su casa. Yo he estado en los momentos que he podido. La que ha estado ahí las 24 horas para lo malo y para lo bueno ha sido Junco».

No cabe duda de que Magdalena fue presa de las emociones y, tras ver cómo la madre de Anabel Pantoja la echaba del tanatorio, se ha derrumbado. Las imágenes han sido comentadas minutos después por la prima de Isabel Pantoja, Raquel Bollo. «Por mucho que sea tía de Bernardo, si ha ido a la televisión a hablar de Anabel, hay momentos que se pierden los nervios. Merchi siempre está en su sitio. Yo creo que esto ha sido una provocación», ha comentado sobre el incidente.

Pasado el sofocón, Magdalena ha vuelto a conectar en directo con ‘Sálvame’ para explicar lo sucedido. «Me encuentro mejor. Me duele el lumbar. Me han dado unas pastillas. No sé lo que me ha pasado», detallaba. Dolida, ha manifestado su indignación: «A esta familia no la entiendo. No hay consideración ni respeto. Yo solo he pedido por favor que me dejara, no se lo he pedido de otra manera».