La madre de Shakira, Nidia Ripoll, quizá no se lo esté poniendo demasiado fácil a su hija en su deseo de dar carpetazo a Gerard Piqué por su traición y recomponer su vida sustentándola en su propio respeto. La madre de la artista confía en que su hija recapacite y vuelva a confiar en el futbolista y espera que pronto puedan reconciliar posturas y volver a darse una nueva oportunidad para que el amor termine por triunfar y el perdón se materialice. Al menos así lo ha querido transmitir al ser preguntada sobre si desea la pareja vuelva a acercar posturas, aunque entre los puntos que han forzado su ruptura suene con fuerza la idea de una infidelidad por parte del jugador blaugrana.

Shakira está atravesando uno de los peores momentos personales de su vida al sentirse traicionada por Gerard Piqué y ver cómo tiene que recomponer su existencia. Ya han iniciado los movimientos pertinentes para la lucha de la custodia de sus hijos en los tribunales en caso de no llegar a un acuerdo amistoso, pero, aunque ambas partes se armen ante el estallido de una posible guerra judicial, la madre de Shakira aún ve con esperanza la posibilidad de una reconciliación. “Lógico”, sentencia Nidia al ser preguntada sobre si desea que su hija perdone al futbolista blaugrana y encuentren la paz y la estabilidad en su vínculo.

Pero Shakira no parece estar muy por la labor de dar de nuevo su brazo a torcer y, tal y como ha plasmado en su última canción, ‘Te felicito’, parece que se ha hartado de los desaires de su pareja. Es por ello que no descarta hacer las maletas y marcharse a Miami con sus hijos, aunque en este punto entra en conflicto con Gerard Piqué. La madre de la artista ha sido preguntada también sobre esta cuestión y asegura que por el momento no se ha llegado a una decisión en firme al respecto y que por ahora su papel es la de ofrecer sustento emocional a su hija en su peor momento: “Imagínate, un consuelo”, reconoce Nidia, que además tiene que lidiar con el ingreso hospitalario de su marido, que aún la mantiene preocupada.

Vea el vídeo que acompaña a estas líneas para conocer qué opina la madre de Shakira de la situación sentimental de su hija, por qué desea que se reconcilie con Gerard Piqué y cómo se encuentra su marido, a la espera de recibir el alta médica para continuar con su recuperación en casa. ¡Dale al play!