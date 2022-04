Marta Riesco está desbordada y ha tomado la firme decisión de alejarse de las redes sociales y tomarse un descanso en su trabajo como reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. Ella misma lo anunciaba en su perfil de Instagram, donde explicó que «necesitaba evadirse de todo» para coger fuerzas, una lucha en la que su familia es su pilar fundamental. En especial, su madre. Su progenitora no ha desaprovechado la oportunidad para intentar animar a su hija, quien atraviesa uno de sus peores momentos. «Ojalá vuelvas igual que tú has sido, la mujer más dulce, cariñosa, buena, bondadosa, nada egoísta, todo lo que tienes lo das, que nada ni nadie te robe todo eso, no tengas miedo. Te queremos», dice la que fuera suegra de Antonio David Flores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Su familia no piensa quedarse rendida e intenta, aunque sea desde la sombra, que Marta Riesco remonte. La comunicadora denunciaba públicamente el acoso mediático que estaba recibiendo en determinados programas, una situación que para ella se ha convertido en insostenible y que desea que cese cuanto antes. Quizás estos días sirvan para aplacar todo y ella pueda volver a la vida que tenía antes de que se confirmara su relación poco a poco, un deseo sobre el que ha hecho hincapié en multitud de ocasiones.

Aunque la periodista es tremendamente activa en su red social, desde que anunciara que se alejaba para dar prioridad a su salud mental, lo cierto es que no ha vuelto a postear nada. Quizás sea en unos días cuando la comunicadora regrese, demostrando que ha recuperado «la luz y la alegría» que ella dice haber perdido estos meses. Y es que, a pesar de que ha batallado para que su relación con Antonio David funcionara, su relación terminaba en pleno directo el pasado viernes. Poco antes de que comenzara su fiesta de cumpleaños en un conocido local de Madrid, de la que SEMANA te dio todos los detalles en exclusiva, Marta rompía con el malagueño por darle plantón.

Vídeo: Europa Press

Desde ese momento Antonio David ha desaparecido prácticamente del mapa. Se sabe que se encuentra en Málaga y que está al cuidado de sus hijos, de hecho, fue visto durante una procesión en la Costa del Sol, demostrando que permanece ajeno a toda la polémica. Su hija Rocío Flores reconocía hace unas horas que para su familia la ruptura no ha sido fácil, tal y como se demostraba en el vídeo que te mostramos en nuestra revista. Con muchas incógnitas sobre la mesa, la hija de Antonio David dará más detalles de cómo está su progenitor en las próximas horas.

