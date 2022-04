La guerra entre Marta Riesco y Belén Esteban está servida. Después de que la colaboradora asegurase que cuando ve a la periodista se «descojona», la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha estallado públicamente contra la de Paracuellos. Este fin de semana contraatacaba asegurando que ella ha «ido a la universidad». Después de un fin de semana cargado de intercambios de mensajes entre ellas, la periodista ha estallado contra la ex de Antonio David Flores. Y de qué manera. Ambas se han encontrado en el bar La Muralla, próximo a las instalaciones de Mediaset, donde suelen quedar los empleados de la cadena al terminar de trabajar. Y se ha liado una buena…

Según testigos del tenso rifirrafe han contado a SEMANA, Marta Riesco aprovechó que la ex de Jesulín se encontraba en las inmediaciones del local para encararse a Belén Esteban en plena calle. El cara a cara no ha podido ser más tenso. La primera en tomar acción ha sido la periodista, quien se ha dirigido a su compañera para recriminarle sus declaraciones sobre ella. «Belén y Marta la han tenido en La Muralla. Las han tenido que separar porque podían haber llegado a las manos. Ha sido Marta quien ha visto a Belén y ha ido hacia ella y le ha recriminado lo de que se reía de ella. Y Belén, entonces, le ha dicho que vale, que no hacía falta que dijera que no había ido a la universidad porque la gente ya lo sabe y que, por favor, no volviera a hablar de su hija», nos explica el testigo de los hechos.

«Marta le ha dado lanzado un golpe muy bajo, totalmente fuera de lugar», asegura un testigo a SEMANA

«Ahí se han enzarzado dialécticamente en reproches hasta que Marta le ha dado lanzado un golpe muy bajo, totalmente fuera de lugar, que ha hecho que Belén estalle y que las personas presentes tuvieran que meterse por medio para evitar males mayores», continúa la fuente consultada por SEMANA.

Estos hechos se producen apenas unas horas después de que la colaboradora de ‘Sálvame’ se pronunciara de manera tajante sobre las últimas acusaciones de Marta Riesco. «A mí no me silencia NADIE», ha espetado Esteban en su perfil de Instagram, cansada de las palabras que le ha dedicado Riesco. Este fin de semana, esta se ha despachado a gusto contra ella. «Yo también me descojono de ella. Yo por lo menos he ido a la universidad. Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando mencionen a su hija. Ella en verdad no ha pasado por la universidad como yo. Yo al final lo que he hecho lo he hecho por amor y porque estaba enamorada. Lo que ella ha hecho es nada», ha explicado este fin de semana.

«No me merezco que me hablen así. He estado estudiando y a mí que una persona diga ‘me descojono de ella’ o que hagan cosas vejatorias… No merezco el trato vejatorio que me han dado. A mí no se me ha conocido porque yo he estado con alguien famoso. A mí se me ha conocido porque yo estaba trabajando en un programa de televisión y me he enamorado de alguien que es conocido», se ha quejado Riesco este fin de semana sobre las opiniones que Belén Esteban ha compartido sobre ella.

Te interesará saber...