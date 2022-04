Marta Riesco anunció el pasado viernes su ruptura con Antonio David Flores tras su plantón: «Por amor propio y dignidad no puedo consentirlo más«. En pleno directo y solo unos minutos antes de que diera comienzo su fiesta, la reportera de televisión dejó su relación y parecía que no había vuelta atrás. Durante el fin de semana no ha existido contacto entre ellos, ni por un lado ni por el otro, pero Marta ha reaparecido en ‘El programa de Ana Rosa’ este lunes para dar explicaciones. A pesar de que comenzaba con una media sonrisa, solo unos minutos después empezaba a llorar.

«La verdad es que no me gusta estar así. Conforme han ido pasando los días, la situación ha ido empeorando. Obviamente si ves a tu novia llorando en televisión sabiendo que soy una mujer fuerte y que jamás lo haría, yo al menos hubiera hecho algo para hacerme sentir mejor», ha dicho la periodista en el club social. La joven ha reconocido estar pasando uno de sus peores momentos, a lo que se suma que ni siquiera sabe nada de él: «No soy la única que no sabe de él. Amigos y los más íntimos tampoco les coge el teléfono. Se que psicológicamente no está bien». Tras llamarle y mensajearle, no ha obtenido ninguna respuesta del que era su novio: «Yo sí le he llamado, pero no me ha cogido. No solo me está pasando a mí».

«Me he levantado bastante mal. Es una situación complicada. No me quiero victimizar. Hemos tenido muchos problemas alrededor de esta relación. He luchado como una jabata y me he tirado a todo el mundo encima, pero me siento muy decepcionada. ¿Cómo puedo justificar lo que está pasando?», continuaba. Aunque no cargaba contra él y recordaba lo buena persona que es a sus ojos, no escondía su decepción hacia él y es que considera que no le ha dado el lugar que ella se merecía. «El argumento no lo puedo dar porque implica a otras personas, la culpa al final la tiene él. Es quien tiene que poner las cartas sobre la mesa, igual que las he puesto yo. No se nos han puesto las cosas fáciles desde el minuto uno», añadía.

Marta Riesco entiende que Antonio David tenga responsabilidades, no obstante, esperaba que al menos asistiera a su cumpleaños. «Como yo no tengo hijos, yo he podido poner toda la carne en el asador y él no (…) Cuando estábamos en nuestra casa se tuvo que ir mucho más pronto de lo que debería. Ahí me di cuenta de que esa historia iba a provocar que el martes no iba a poder estas. Cambiamos la fecha para que le diera tiempo el viernes», ha dicho Marta.

Otro de los asuntos que ha aclarado es cómo está su familia tras la polémica. El círculo más cercano a Marta tampoco aprueba la actitud de Antonio David, quien querían que apoyara a la reportera en su gran día. «Mi familia está muy mal porque después de todo lo que he comido y de todo lo que se me ha cuestionado…Mi familia me ha apoyado en circunstancias muy fuertes. La imagen pública que tenía, que tiene tres hijos, que tiene la situación que tiene…», aseguraba. «Me hace súper feliz y me siento muy bien con él. Mi padre, mi hermano, mi madre…están muy dolidos. Saben lo que yo he dado por él», finalizaba.

De momento, no baraja la posibilidad de reconciliarse y se muestra comprensiva con que su primera opción siempre sean sus hijos. «Sé que su prioridad son sus hijos. donde no puedo pasar es estar encerrada en una casa desde hace ocho meses por miedo a hacer daño», comentaba.

Mientras Marta Riesco está en Madrid trabajando, lo cierto es que Antonio David no ha vuelto a la capital. El youtuber está en Málaga, en concreto, en la casa en la que compartía con Olga Moreno, cuidando de sus hijos. Según se ha revelado fue la empresaria la que le pidió que no acudiera al cumpleaños de Marta Riesco, ya que tras su liposucción no se encontraba del todo bien. Una situación muy complicada para Antonio David, que, según se ha contado en ‘Viva la vida’, vio imposible viajar y, por ende, asistir a la celebración de la que era su pareja.

Para sorpresa de muchos, Marta Riesco sigue hablando de amor e incluso de casarse y tener hijos con Antonio David, a pesar de haber roto la relación. «Él está enamoradísimo. A mí no me ha importado lo que se ha dicho de él porque estaba enamorada y he tirado para adelante con todo. Creo que quiere casarse conmigo y tener hijos, por lo que hemos hablado, yo sí quiero», dijo.