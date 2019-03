2 Carlota Corredera

Este mismo miércoles, Jorge Javier Vázquez tranquilizaba a todos llamando a su programa para contar cómo había ocurrido todo. Eso sí, sus compañeros no han podido evitar emocionarse al escuchar su voz y han estado al borde de las lágrimas cuando Jorge Javier ha comenzado su relato.

“Ante todo muchísimas gracias por todo el cariño que estoy recibiendo. Gracias al programa, a los compañeros de la cadena y a todo el mundo. No puedo ver mucho la tele, os tengo puesto sin volumen porque sé que me voy a emocionar. Ha sido un episodio en el que podría haber salido mal… yo no conocía la gravedad del asunto. De la verdadera gravedad me enteré ayer”, ha comenzado diciendo Jorge Javier, antes de contar cómo ocurrió todo.

