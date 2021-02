La madre de Jorge Javier Vázquez está muy preocupada por el paso que ha dado su hijo al querer buscar pareja en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Estos son los consejos que le ha dado a su hijo.

Desde hace unos días, Jorge Javier Vázquez protagoniza el primer trono gay del programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Están siendo unos días diferentes para el presentador de televisión, que está recibiendo la visita de los diferentes pretendientes en el plató. Acostumbrado a ser el que lleva la batuta en los programas de televisión que presenta, es la primera vez que Jorge Javier se convierte en protagonista directo de un programa.

Pues bien, esto ha llevado a que su madre se muestre muy preocupada por el paso que ha dado su hijo de convertirse en tronista del programa de Cuatro. Tanto es así que no ha dudado en darle algunos consejos. Y es que a María Morales Martínez podría no convencerle que su hijo esté sentado en el trono de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Con la conversación que ha mantenido con él, podemos percibir su preocupación.

«Mi madre me ha dicho que vaya con cuidado y que no me mientan», confiesa Jorge Javier Vázquez sobre las palabras que le ha transmitido su madre a raíz del paso que ha dado de sentarse en el trono. «Me ha insistido en que tenga cuidado, cuidado y cuidado, porque a veces la gente miente mucho», ha seguido explicando.

La madre de Jorge Javier Vázquez está muy preocupada por su hijo

La madre de Jorge Javier no ha podido evitar apoyar a su hijo y adelantarse a los acontecimientos. Es la primera vez que el presentador de televisión acude a un programa de televisión para buscar pareja. Como todas las madres, María ha querido dejarle claro a su hijo que sea precavido y que tenga cuidado.

María Morales, la madre de Jorge Javier Vázquez, siempre ha estado a su lado, sobre todo en los momentos más complicados, como el que vivió tras sufrir un ictus. Aunque reside en Barcelona, la madre del presentador de televisión no dudó en viajar hasta la capital española para estar al lado de él en esos momentos tan delicados.

María ha estado al lado de su hijo en sus momentos más delicados

Si bien al principio el presentador no quiso contarle lo que le había pasado para no preocuparla, al final no dudó en avisarla para que estuviera junto a él. La distancia que les separa en el día a día, Jorge vive en Madrid y su madre en Barcelona, no ha hecho mella en su relación, sino todo lo contrario.