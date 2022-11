El padre de Gwyneth Paltrow falleció en el año 2002 con tan solo 58 años. Su muerte supuso un durísimo golpe para su hijos y su mujer, una pesadilla que ahora están reviviendo de nuevo. La madre de la actriz fue diagnosticada del mismo cáncer que padeció su marido: oral. «Es una enfermedad sigilosa, pero ahora estoy bien, de maravilla, y tengo suerte de estar viva», ha dicho en una reciente entrevista, charla en la que se lamenta de la mala coincidencia ocurrida en su familia. «A todo el mundo le toca el cáncer de alguna manera, pero no es normal que una pareja desarrolle el mismo», continúa a sus 79 años.

Al parecer, Blythe Danner, la madre de la intérprete, padece un carcinoma adenoide quístico, tumor que suele aparecer en las glándulas salivales y que los médicos le diagnosticaron en el año 2018. Justo haber vivido una situación similar con su marido le hizo saltar todas las alertas, pues empezó a sentir síntomas muy parecidos a los suyos. «Estaba muy mareada y me olvidaba de todo. Luego me noté un bulto en el cuello, justo en el mismo sitio en el que lo tenía Bruce. Cuando recibí el diagnóstico, miré al cielo y le pregunté, ¿te sientes solo allí arriba?», explica. Si bien ella intentó afrontarlo con positividad, lo cierto es que para Gwyneth Paltrow fue muy complicado, tal y como ella misma ha desvelado en la entrevista de People. «Fue aterrador. Lo sentí como algo totalmente espeluznante porque era algo casi idéntico a lo que le había pasado a mi padre», responde la actriz.

Esto ha servido para unirles y para demostrarse que pase lo que pase siempre estarán ahí. Todos han sabido sacar la parte positiva de una misma historia, confiando en que está vez sí está teniendo final feliz. «Creo que todos nos hemos vuelto, de alguna manera, un poco más fuertes. Todo es complicado, la enfermedad, la vida que ya no es igual desde que no está Bruce. Pero he tenido una carrera maravillosa, unos hijos estupendos y un marido lleno de amor. Y por todo ello, estoy agradecida», mantiene la progenitora de Gwyneth Paltrow.

Ahora está apoyada en sus hijos, el guionista de 47 años, Jake Paltrow y la actriz de 50. Aunque en un principio mantuvo en secreto el problema de salud para no hacer daño a ninguno de los dos, poco después compartió lo que estaba sucediendo en su vida y ambos sacaron fuerza y agarre para estar junto a ella. No la han dejado sola ni un momento desde entonces. En este momento Blythe Danner celebra haber superado la batalla más difícil de su vida y es que son muchos los avances que se han logrado tras la muerte de su esposo, de la cual han pasado ya 20 años.