Están siendo unos días complicados para la familia de Elena Huelva, que tuvo que despedirse de ella el pasado 3 de enero después de sufrir un empeoramiento en su estado de salud. Han sido cuatro años de lucha contra un Sarcoma de Ewing y desde hace dos días ya no están junto a ella. Este pasado miércoles le dieron el último adiós en el tanatorio, lugar hasta el que se desplazaron algunos rostros conocidos como Sara Carbonero, gran amiga de la joven. Su madre ha querido hacer lo que han hecho muchos durante estos días: despedirse de ella a través de las redes sociales.

«Te amo por siempre mi Helen del alma. Siempre juntas», ha escrito junto a varios emoticonos en forma de corazón. Junto a esta corta carta, pero con la que dice mucho, la madre de Elena Huelva ha compartido una imagen en la que su hija le hace un gesto de lo más tierno y cariñoso. Se acerca a ella mientras su madre le da un beso en la nariz.

Una despedida con mucho amor de una madre a una hija

La madre de Elena ha vivido estas semanas con tristeza. El empeoramiento de la salud de su hija le ha llevado a estar centrada en estar con ella. Hace dos semanas no dudaba en compartir un momento de lo más tierno con su hija mientras esta estaba ingresada en el hospital: «Aunque estábamos en la habitación del hospi parece que mirábamos las estrellas mi Helen del alma porque junto a ti cualquier sitio es mágico ❤️❤️❤️❤️ te quiero tanto mi niña siempre juntas ❤️❤️❤️», escribía.

Hace dos semanas disfrutaban de un momento de lo más especial

Su otra hija, Emi, acudió este miércoles al tanatorio y no dudó en hablar de su hermana, dedicándole la mejor de las palabras: «Se apaga la luz de mi hermana, pero queda su luz siempre», empezaba diciendo después de agradecer el pésame. «Su mensaje ha calado y eso es lo que ella quería, quería era invertir en la investigación de todas estas enfermedades, lo demás no sirve de nada. ¿De qué vale que se inviertan en otras cosas si no tenemos salud?», se preguntaba la hermana de Elena Huelva.

La hermana de la fallecida destacaba la buena actitud que tuvo Elena Huelva durante los años de lucha contra el cáncer: «Elena ha luchado cuatro años y además mostrándose como es ella. Tenía días duros, pero ella tenía unas ganas. Siempre iba a los sitios aunque se encontrara mal. Esto de hablar con vosotros lo hago por ella, porque ella siempre le gustó lo que escribíais de ella, porque son cosas muy bonitas».

Emi Huelva destaca la fuerza de su hermana durante cuatro años

Los recuerdos que guardan de ella son muchos y la van a tener presente siempre: «Sus ganas han ganado porque ha ganado mucho amor. Todos los recuerdos que nos llevamos de ellas son todos maravillosos. A pesar de que la vida te parezca injusta, hay que vivir el día a día».

Emi quiso agradecer el apoyo y el cariño que ha recibido por parte de personajes conocidos: «Ella ha conocido a muchas personas por su vida y todo el que la conoce no quiere separarse de ella porque es maravillosa. Se ve que todo el mundo… Sobran las palabras», quiso destacar de la figura de su hermana. Después se hablar con los reporteros, Emi ha entrado en el tanatorio y se ha fundido en un abrazo con su padre.