Antonio David Flores ha hecho historia sin quererlo en su última aparición mediática en su canal personal de YouTube, donde analiza la actualidad de la crónica social y también aquellos flecos sueltos que sus propias batallas han coleado en los últimos días. En su último vídeo, el que fuese colaborador de Mediaset ha entrado en materia para hablar sobre la polémica fiesta en la que Jorge Pérez ha terminado cayendo en la tentación con Alba Carrillo, defraudando a su mujer por lo que él mismo reconocer ser una falta de respeto a su matrimonio. También habla sobre lo sucedido en el último encuentro judicial entre sus dos exmujeres, Rocío Carrasco y Olga Moreno, que se ha saldado con el triunfo de la segunda. Pero el momentazo del vídeo lo protagoniza la madre de Antonio David Flores, Luisa Carrasco.

Vídeo: YouTube

Como buena madre, Luisa vive preocupada por dónde está su hijo, cómo se encuentra, si come bien, si ha descansado… pero el problema llega cuando su llamada de teléfono interrumpe el directo de Antonio David Flores que, sin embargo, no duda en descolgar y atender a su madre como se merece. “Me está llamando mi madre”, decía ante miles de seguidores que veían su vídeo en riguroso directo.

Al parecer, Antonio David Flores se puso en contacto con su madre previamente para informarle de sus pasos a seguir. Además de tranquilizar los habituales nervios de una madre preocupada siempre por un hijo, también deseaba advertirla de que comenzaría un vídeo en directo y que no podría atenderla. Al final sí que lo hizo, haciendo partícipes a sus fans de un momento de lo más emotivo, pues el propio ex guardia civil terminó con las emociones a flor de piel. “Mamá, te he llamado antes y era para decirte que iba a hacer un directo esta noche y que no me llamarás, pero como no me has cogido el teléfono”, decía con guasa el excolaborador, que ha encontrado en YouTube el medio por el que hacerse oír, al cerrársele las puertas de los platós de Mediaset.

Al saberse en directo, la madre de Antonio David Flores aprovechó la ocasión para agradecer a todos aquellos que no le han dado la espalda cuando las tornas han cambiado y la versión de Rocío Carrasco se ha impuesto mediáticamente. Un mensaje que demuestra la gran preocupación de Luisa Carrasco, que vive con temor de que su hijo siga sufriendo, aunque sabe que no está solo en su andadura: “Os doy las gracias a todo el mundo, porque te miren bien y te traten bien. Solo pido al Señor que todo salga limpio y todo salga bien. Suerte para todo el mundo que te quiere”, se despedía emocionando a su hijo, que no pudo contener las lágrimas.

Esto ha provocado que Antonio David Flores se sincere sobre lo que supone para él el apoyo de su madre y la importancia de tenerla siempre a su lado: “Fijaos los casi 90 años que tiene, tiene una velocidad en su cabeza y una claridad que es increíble. Y entonces yo no puedo permitirme el lujo de decirle ‘mamá te cuelgo mañana te llamo’, no, tengo que hablar con ella todos los días”, detallaba.