Álex Casademunt nos dejaba el 2 de marzo de 2021 causando una gran conmoción entre los seguidores de ‘Operación Triunfo’. También un enorme vacío entre sus compañeros de la primera edición del ‘talent show’. Estos últimos meses mucho se ha especulado sobre la relación que mantenía con David Bustamante. La madre del catalán, Rosa González, ha querido despejar todas las dudas aclarando cómo era su verdadera amistad.

»David Bustamante y Álex cuando la etapa de ‘Operación Triunfo’ eran muy iguales», ha afirmado durante su intervención en el programa ‘Juntos’ de Telemadrid. Ha querido subrayar que este hecho era «importante» porque siempre había sido un «compañero estupendo». Además, ha calificado al cántabro como una persona que ha significado «mucho en la vida» de su hijo. No solo eso, se trata de un amigo al que la familia continúa teniendo estima. «Bustamante es un chico muy majo al que queremos un montón».

Unas sinceras declaraciones que aclaran, por fin, la buena amistad que siempre mantuvieron David Bustamante y Álex Casademunt. Su madre también se ha pronunciado sobre sus Navidades más difíciles, las primeras sin su hijo. Un duelo que continúa afrontando día a día. »Somos muchas madres las que hemos sufrido la pérdida de un hijo en la carretera», ha recordado con mucha emoción.

Asimismo ha explicado que cuando ve a un chico por la calle de apariencia similar a la de Álex siempre le viene a la memoria su imagen. «Estoy en la etapa de aceptar que no lo volveré a ver más y esto cuesta un montón porque es nuestro niño, es nuestra luz. Llevaba un cascabel en el cuello. Nos daba la vida».

Un duro golpe para David Bustamante

Nada más enterarse del fallecimiento de su amigo Álex, el de San Vicente de la Barquera se mostró totalmente desolado y sin poder afrontar la cruda realidad. “¡No es justo! No puedo… ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes. Tocado y hundido… Te quiero hermano… DEP”, escribió en su perfil de Instagram.

Algunos de los rumores que apuntaban a que mantuvieron algunos roces en el pasado surgen del último tuit que compartió Álex. Un mensaje que publicó en febrero de 2021 donde hacía referencia a la inolvidable canción que cantó a dúo con Bustamante, ‘Dos hombres y un destino’. Y es que el de San Vicente de la Barquera volvió a grabarla para conmemorar sus 20 años de carrera musical. Un hecho que desconocía por completo el catalán. “Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada. Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño. Muchos éxitos”, afirmó entonces.