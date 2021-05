Lydia Lozano se ha confesado tras perder a su hermano, Jorge Lozano, quien falleció el pasado mes de marzo por coronavirus.

El hermano de Lydia Lozano falleció a finales de marzo, justo cuando ella todavía estaba recuperándose de su operación de cervicales. Jorge Lozano, Catedrático de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, enfermó de coronavirus y terminó falleciendo. Un durísimo varapalo que lamentaron sus compañeros de profesión, pero en especial su familia. Fue días después de su muerte cuando la periodista regresó a su puesto de trabajo, donde no pudo evitar derrumbarse. «Mi madre me ha pedido que venga. Me ha dicho: ‘Tienes que darle normalidad, me haría mucha ilusión verte y así encaminar un poco más nuestra vida’. Mi hermano ha estado 45 días ingresado por Covid», dijo. Semanas después de todo aquello, Lydia se ha roto en plató tras escuchar a Carles Francino dar su relato tras su ingreso.

«Ha sido todo igual y todo tan tremendo. Mi madre está con ayuda médica, fue a un psiquiatra, es insuperable. No quiero que se me vea así», ha dicho la comunicadora entre lágrimas. Dolida con las fiestas y con las imprudencias que se han ido produciendo desde que terminara el estado de alarma, Lydia Lozano ha insistido en que «no hay nada que celebrar». La pandemia no ha terminado y, aunque cada vez hay más personas vacunadas, tenemos una batalla todavía que lidiar. Por ello, la tertuliana ha recordado la historia de Carles Francino a quien encuentra grandes similitudes con su recientemente fallecido hermano. «Es lo que le ha pasado a Carles, joven, sin ningún problema y entonces es que es muy… es algo que es como un ente. Y dices, ¿por qué?», ha explicado Lydia.

Agradecida por el cariño y el cuidado de todos los enfermeros durante el ingreso de su hermano, Lydia ha dicho muy emocionada que aún hay sanitarios que se preocupan de cómo están después de morir su hermano. «Me siguen llamando para saber cómo está mi madre», ha comentado muy emocionada. A pesar de que la profesionalidad es más que evidente y tardó muy poco en estar al pie del cañón, eso no quita que todavía sea muy reciente su pérdida. Su muerte fue inesperada y todo su círculo esperaba que saliera del hospital por su propio pie, algo que finalmente no sucedió.

En el tanatorio se pudo ver a Lydia muy volcada en su madre, en la cual todos sus seres queridos están muy centrados. Para ella perder a su hijo está siendo terriblemente difícil, por lo que su entorno no deja de enviarle mensajes de apoyo siempre que puede. Hace tan solo unos días la colaboradora de ‘Sálvame’ se dirigió en directo a su progenitora, un mensaje que a ella la emocionó, dadas las circunstancias. «Mamá, ánimo, mucha fuerza, te necesitamos, seguimos muchos aquí», dijo.