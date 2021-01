Lydia Lozano se ha confesado y ha dado su opinión acerca del conflicto que existe entre María Teresa Campos e Isabel Gemio.

La guerra de Isabel Gemio y María Teresa Campos está dando mucho que hablar. Tanto que han sido muchos los que han opinado sobre el enfrentamiento de estas dos míticas presentadoras. Mientras Gemio a comienzos de esta semana aclaró punto por punto todas las dudas sobre su tensa entrevista y explicó que su intención no fue hacer sentir mal a la malagueña, María Teresa tiene claro lo que piensa de Isabel. Según ella, Gemio es «mezquina y gilipollas», dos palabras que dejan cristalino que la relación de amistad entre ellas está completamente rota. La última en mojarse sobre este asunto ha sido Lydia Lozano, quien tras muchos años en la profesión ha dado su verdadero parecer ante las cámaras. Sin pelos en la lengua y sin miedo a lo que Isabel Gemio pueda decir, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha confesado y su opinión no dejará indiferente a nadie.

Vídeo: Europa Press

«A ella le encanta montar pollos», comienza diciendo Lydia. La periodista al llegar a casa tras una tarde intensa en ‘Sálvame’ y después de tener que ser rescatada por un coche contratado por producción, se abrió en canal para los periodistas. Unas declaraciones que llegan horas más tarde de que Isabel Gemio pidiera en Instagram que acabara esta guerra, pues, según ella, no le gustaban estas polémicas porque le hacían sufrir. Si bien la propia María Teresa Campos llegó a decir que el único objetivo de Gemio tras hacerla sentir tan incómoda en su encuentro fue promocionar su canal en Youtube, Isabel lo niega por completo. De hecho, insiste en que ella comenzó antes que María Teresa en la plataforma y que no le hace falta publicitar su contenido.

Vídeo: Instagram

Aunque María Teresa no ha comentado nada más al respecto, sí lo han hecho más tertulianos o presentadores de televisión, entre ellos, Kiko Matamoros o Jorge Javier Vázquez. El catalán no lo dudó y se mojó diciendo que ambas habían estado fatal. «Ver a las dos es terrible«, dijo el conductor de ‘Sálvame’. Eso sí, también comentó que María Teresa, al tener las tablas suficientes, debía haber respondido de otro modo o directamente poner fin a su entrevista. «No supo gestionar la entrevista, si no sabes qué hacer te levantas y te vas, que es grabada… Le pides que no la emita y ya está (…) Le dices oye Isabel no me encuentro cómoda, antes de quedar así». Palabras a las que reaccionó Mila Ximénez y es que para ella el motivo de este desencuentro no fue otro que la sorpresa. Para ella María Teresa Campos no se esperaba preguntas sobre su edad, jubilación o lista de amores, por lo que no supo gestionarlo.