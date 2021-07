Kiko Rivera e Irene Rosales continúan en el foco de la noticia. Esta vez han vuelto a ser protagonistas por una posible crisis. Unos rumores que la sevillana ha desmentido de forma tajante. El matrimonio, además, ha estrenado nuevo vehículo y así lo ha mostrado el DJ a través de las redes sociales. Se trata de un coche de gama alta valorado en unos 80.000 euros -podría superar esta cantidad según los extras que incluya-.

“Ya llegó el día esperado, ya tenemos nuestro coche”, ha publicado el hijo de Isabel Pantoja en sus historias de Instagram. Totalmente entusiasmado no dudaba en mostrar este último y lujoso capricho, no apto para todos los bolsillos. Parece que su situación económica ha mejorado sustancialmente en los últimos meses tras sufrir un fuerte revés por la crisis económica derivada a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Así lo confesó Kiko Rivera durante su intervención en el programa ‘La Resistencia’ donde dijo tener suficiente dinero para que tanto «mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro». Añadió que sin contar el patrimonio, tenía alrededor de millón y medio de euros en el banco. «Un poquito arriba, un poquito abajo…».

El matrimonio estrena coche cuando se enfrentan a cambios importantes en su vida. Irene Rosales ha tomado la decisión de dejar durante un tiempo su trabajo en televisión. «No estoy bien, me ha venido el bajón ahora», se sinceró en el programa ‘Viva la vida’. Recordó que había atravesado una época muy complicada tras la muerte de sus padres y la posterior guerra de su marido con Isabel Pantoja. «Todo es una pesadez, venir a trabajar se me hace un mundo, estar con las niñas es agobiante. Analizo lo que estoy viviendo y decido que tengo que frenar porque si quiero estar bien con todos, tengo que estar bien conmigo misma».

Irene desmiente una crisis matrimonial

La inesperada decisión de la sevillana de apartarse de los focos ha generado un sinfín de teorías y especulaciones, entre ellas, una posible crisis matrimonial. La protagonista en cuestión negaba que se fuera a separar y lo hacía de forma tajante: «Kiko y yo estamos muy bien y no nos vamos a separar, ni nada de eso», ha asegurado en declaraciones al espacio en el que colaboraba. «Ahora estoy aguantando muchas tonterías y muchas especulaciones estúpidas, pero bueno, me da igual. Estoy bien», añadía.

Durante estos últimos meses ha visto cómo muchas personas la culpabilizaban de la guerra que mantiene Kiko Rivera con Isabel Pantoja. «Me afecta que digan que he sido la causante del conflicto, ya sí me importa. Sé lo que estoy viviendo y eso no lo ve nadie, me está afectando y no quiero. No me compensa, no quiero estar dando explicaciones de algo que no es mío».